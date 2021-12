Gallego: "Tenemos que reforzar la plantilla del Recreativo de Huelva cuanto antes"

Alberto Gallego aseguró que el Recreativo de Huelva necesita refuerzos en el mercado invernal; durante la rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles ante el Córdoba B (Nuevo Arcángel, 12:00) el técnico albiazul reclamó fichajes para mantener el nivel.

Pese a que el Decano es un líder sólido, su técnico avisa que la situación puede complicarse: “Todos los jugadores han vuelto bien al trabajo, pero seguimos con las bajas de Chendo, Juan Delgado, Cristian Terán y Enric Martínez; queremos que esta situación avance para estar todos juntos y por lo que pueda ocurrir, porque Manu Galán y Peter están con cuatro amarillas (a una de cumplir ciclo); es una situación que he hablado con Dani (Alejo) y tenemos que reforzar la plantilla cuanto antes”, asegura.

En estos momentos, la línea más vulnerable, en principio, parece la delantera. “Tenemos que adelantarnos a posibles problemas en algunas posiciones, porque en el caso de hubiera lesiones tendríamos que modificar esas posiciones de forma no natural, y no deberíamos llegar a esas situaciones teniendo tiempo de reacción y tener todo cubierto, más allá de que esperemos que Chendo se recupere bien, con Terán hay incertidumbre, y con Juan Delgado y Enric Martínez son lesiones más naturales y tras la Navidad deben estar al cien por cien. No hay que jugar demasiado con la suerte. La plantilla con la que vamos a Córdoba es cien por cien excelente, pero no puede ser que nos encontremos con 16 jugadores como pasó el otro día en el entrenamiento, eso sí me preocupa”, afirma Alberto Gallego.

La línea defensiva también podría tener problemas ya que el central Harri Hawkins no llega y Anaba cuenta poco. “Anaba jugó en Cartaya y en Rociana y está en dinámica para ir entrando en el equipo. Con Harri no piendo que no se le espera; me han informado que están intentando que llegue el tránsfer y tiene que estar aquí cuanto antes, hay que acelerar lo que sea pero tiene que estar aquí ya; él está esperando en Inglaterra pero es jugador del Recreativo y lo necesitamos ya”, recalca el técnico albiazul.

Esta jornada intersemanal toca enfrentarse a un rival directo, un Córdoba B que marcha tercero. “Es muy buen equipo, que lleva una dinámica positiva que le ha permitido reforzar muchas cosas que proponen y cada domingo creen más en ello; sus jugadores son descarados, valientes, han estado convocados con el primer equipo y con minutos, no sólo han tenido el regalo (de jugar) de la Copa del Rey; tienen una gran motivación y mucho talento y están bien apuntalados en defensa, con dos grandes porteros. No vamos a enfrentarse a uno de los huesos más duros de la categoría”.

“El filial del Córdoba tiene un ritmo de juego alto, son jóvenes, con ímpetu; tenemos armas similares y no debemos cambiar mucho nuestro juego; ellos tampoco lo harán, tienen una idea y un modelo de juego que explotan y nutren al primer equipo; espero al Córdoba B de siempre y el Recreativo también será el de siempre”, añade.

Ante las bajas, Marc Fraile puede jugar de delantero. “Dentro de nuestro modelo de juego buscamos soluciones; los jugadores quizás tengan que hacer funciones diferentes a las que naturalmente tienen. A Marc hay que utilizarlo y tendrá que hacer lo que le toque este miércoles. Lo que me satisface es la predisposición del equipo, que es máxima. Ningún jugador me plantea ¿porqué juego aquí o allá?, y eso es fantástico”.

El jugar en esta ocasión en césped natural “nos beneficia, pero a ellos también; es bueno para el fútbol jugar en un campo como el Nuevo Arcántel; en Sevilla vimos un partido de gran nivel y parte de la culpa la tuvo el césped. Se verá un partido bonito con dos equipos con unas dinámicas brutales”, comenta.

De nuevo, el Recreativo tendrá un apoyo masivo desde la grada. “La afición nos pone el listón muy alto; tenemos que estar a la altura de esa ilusión; seguramente en una liga clasificatoria de aficiones la nuestra iría primero con 50 puntos de ventaja sobre el segundo. Vamos a intentar corresponder siempre, a dejarnos la vida y a salir a ganar. En fantástico que esto siga ocurriendo y debe ser así hasta el final; esto no se acaba en Navidad y es igual de difícil que en la primera jornada; para nada está siendo fácil y cada jornada se pondrá más difícil”, advierte el entrenador.

El Decano ha visto cómo en esta semana que ha descansado, los rivales han aprovechado para recortar distancias. “son equipos fuertes; Rubén Cruz ha vuelto a ser titular con el Utrera y ha marcado tres goles... todo es complicado porque aquí nadie se rinde; los equipos de la mitad de la tabla como Puente Genil, Rota... quitan puntos. Todos quieren el primer puesto por lo que ofrecde y lo que da a nivel directo (el ascenso), pero queda mucha tela que cortar, mucho esfuerzo y mucho trabajo”.

Por último, Alberto Gallego destaca “el hambre que hay en esta plantilla, salimos a ganar y no les puedo recriminar nada, el equipo tiene una identidad, va creciendo y se puede ver el futuro con ellos. Estamos sumando de tres en tres, que es lo que el Recreativo necesitaba cuando llegamos; cada victoria hay que celebrarla, porque es difícil conseguirlas, y hay que hacerlo con respeto y humildad, como lo hace nuestra afición. Todos debemos seguir en esta línea que tenemos ahora”, concluye.