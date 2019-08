Alberto Monteagudo le da el visto bueno a la defensa con tres centrales

Alberto Monteagudo valoró positivamente el encuentro disputado por el Recreativo el miércoles por la noche ante el Badajoz, pese a perder por 2-1 en el único amistoso de la pretemporada ante un rival de su categoría. El técnico apostó por una línea defensiva de cinco jugadores con tres centrales a la que dará continuidad en varios partidos de liga, y reconoce que aún hace falta algún retoque (fichaje) en la plantilla.

El encuentro, pese al carácter amistoso, se parecía bastante a uno de liga por la intensidad con la que se emplearon ambos conjuntos. “Ha sido un partido muy intenso. En la primera parte hemos estado mucho mejor, mucho más lo que queremos ser con el balón. Ha habido momentos que los hemos sometido con la pelota, pero ellos tienen mucha velocidad por fuera, y a tres futbolistas con un buen manejo del balón. De la primera parte me he ido bastante satisfecho. En la segunda hemos bajado un poquito. Tenemos que mejorar el balón parado, pero estoy contento por el tema físico, que algunos han aguantado 90 minutos y otros que no estaba previsto también los han aguantado como Borja. No ha habido ninguna lesión. Me hubiera gustado ganar, pero el Badajoz también es un buen equipo”, manifiesta.

Sorprendió saliendo con una defensa de cinco, con Nano y Óscar Ramírez como carrileros y Diego Jiménez, Borja y Morcillo de centrales. “Tenemos tocados a los cuatro jugadores más chisposos del equipo y no teníamos un jugador claro en esa posición (de ataque), por eso pensé en meter dos carrileros como ya hice en Cartagena. El año pasado el Recreativo fue primero así, y aposté por ello para cualquier urgencia, para cualquier movimiento dentro de un partido que quieras armarte más, aunque en mi manera de ver el fútbol más que cinco defensas son tres. Sí podríamos ver este sistema en partidos de liga y en varios momentos del año, a mi me ha gustado y muchas veces lo he utilizado”, asegura Monteagudo.

Irizo, Víctor y Alfonso son los jugadores más chisposos, capaces de hacer uno contra uno, y no los teníamos"

Tras el descanso el equipo bajó su nivel: “El cansancio también hace mella; el gol a ellos les lleva para arriba y les da fuerza... hay que entender que alguna vez algún jugador ha jugado 60 minutos (hasta el miércoles había dosificado mucho); nos interesaba que Sergio jugaba bastante como así ha sido, al igual que Gerard, Quique Rivero ha jugado todo el partido, Gerard también bastante. Sabía que en la segunda parte iba a pesar el partido, el campo, el rival... y lo hemos notado. Irizo, Víctor y Alfonso son los jugadores más chisposos, los que son más capaces de hacer uno contra uno y no los teníamos. Ellos tenían a Adilson en la banda que nos hacía daño. Si tras el descanso hubiéramos sacado a estos futbolistas (Irizo, Víctor y Alfonso) o a Carlos Martínez, seguramente la segunda parte hubiera sido otra. Nos ha faltado eso, pero hay que estar contento”, comenta el técnico albiazul.

La posición de Rubén Cruz sigue siendo uno de los dilemas a resolver; al no poder alinear el miércoles a Carlos Fernández, el atacante sevillano tuvo que jugar en punta. “Rubén tiene gol; metió 26 el año del Albacete; conmigo (en el Cartagena) metió 14, y es un jugador que cuanto más cerca del área esté, mejor. Evidentemente ya no tiene la misma velocidad, pero hay que meterle balones al área y seguramente las cace. A partir de ahí, él por detrás (del delantero) está a gusto y vamos a ver, porque también tenemos a Carlos Fernández, pero sí es cierto que necesitamos un jugador que la defensa contraria esté pendiente porque como se despiste te puede pillar al espacio; un jugador rápido que no es fácil de encontrar y que está buscando todo el mundo”.

Gerard se retiró con molestias pero no es nada importante. “Está bien, me ha gustado bastante su primera parte. Es un chico que vino sin hacer ruido y tiene mucha calidad. Es el tipo de media punta que me gusta. Se le ha subido el gemelo pero no ha sido nada. Quiles también está bien”.

Uno de los mejores ante el Badajoz fue Borja, posible líder en la defensa del Recre. “Han estado bien en general los tres. Borja tiene su jerarquía, viene del Extremadura, estuvo medio año en Segunda, luego se fue al Logroñés, tuvo un problema en el tobillo pero está bien, contento cada día, es el defensa puro, el típico que no gesticula cuando le dan un golpe. Va a ser un jugador importante, como Diego y Morcillo. A lo mejor me obligan a jugar con tres”, comenta entre risas.

El partido de San Fernando no tendrá nada que ver con este"

¿Cómo ve Monteagudo el equipo de cara al debut liguero con el San Fernando? “Todos los partidos son diferentes. Llevo muchos años en esta categoría y en este grupo y el partido de San Fernando no tendrá nada que ver con éste, será un partido diferente en un campo en el que como sea tenemos que ponernos por delante en el marcador porque eso te da muchísimo. Es un campo raro, abierto, amplio. Ante el Badajoz era una piedra de toque y hemos tenido momentos muy buenos; ellos han estado mejor en la segunda parte, y nada más. Es para estar contentos, aunque nos falta alguna pieza y vamos a ver si podemos terminar bien el equipo (la plantilla) porque creo que tenemos un equipo para estar ilusionados y terminarlo”.

El fútbol le debe un ascenso al técnico albaceteño, y qué mejor oportunidad que lograrlo en Huelva: “Es algo que llevo conmigo y que no puedo olvidar, me lo recuerdan cada día, ahora me lo acaba de recordar un amigo de Badajoz, pero es así. Fue en el minuto 98 con un gol en propia puerta (entrenando al Cartagena y enfrentándose al Rayo Majadahonda), habíamos tenido cuatro mano a mano, y ojalá me lo devuelva y ojalá sea en el Recreativo, que sería la única manera de olvidar aquello”, concluye el técnico, que elogió al Badajoz “un buen equipo que tiene fútbol por dentro, velocidad por fuera y eso en esta categoría te premia, con Adilson, Carlos, más un buen banquillo. Es uno de los clubes poderosos dentro del grupo IV; sé que algún jugador le ha quitado al Cartagena y eso no es fácil. Es uno de los candidatos a luchar por el ascenso”. ¿Rival directo del Decano? “Venimos de ser campeones y eso es un peso que tenemos pero evidentemente en presupuesto no podemos pelear con ellos, pero sí es verdad que somos el Recreativo y los futbolistas quieren venir por la masa que tenemos, y jugamos con eso. Hemos ido a la guerra por algún jugador y está aquí”.