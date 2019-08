Borja García: " No me lo pensé porque el Recreativo es un club grande"

El Recreativo de Huelva ha presentado oficialmente a Borja García, una de sus últimas incorporaciones. El central de 29 años de edad (nacido el 7 de enero de 1990 en la localidad cántabra de Laredo) llega cedido una temporada por el Extremadura.

“Desde el club queremos agradecer tanto al Extremadura como a él su predisposición desde el primer momento, sabiendo que era un hombre con varias ofertas de la misma categorías, de este grupo y de otros. Desde que me puse en contacto con él tenía muy claro que quería jugar en el Recreativo de Huelva. Sabía la grandeza que tiene este club y ha sido fácil la negociación con él, puesto que ha puesto mucho de su parte y lo tenía muy claro. Tiene una experiencia grandísima dentro de la Segunda B; para nosotros es un jugador de superior categoría, de hecho viene del Extremadura que está en Segunda A, con el que logra el ascenso hace dos temporadas; también en el Lorca tuvo la fortuna de dar el salto de categoría. Viene a disfrutar de un año que esperemos que sea muy bueno”, asegura el secretario técnico del Decano, Juan Antonio Zamora.

El Decano tiene ocupadas a priori todas las fichas sénior y la idea es doblar todos los puestos. ¿Queda por incorporar un lateral izquierdo, un pivote y un delantero, todos sub 23? “La idea es doblar posiciones. En el lateral izquierdo David Alfonso nos está dando un resultado grandioso en pretemporada y como dije en su día, me gustaría apostar por la cantera para que jugadores que tengan esa proyección no se les frene o tapone por venir otra pieza en su posición. A partir de ahí sabemos las posiciones que queremos reforzar, dónde podemos añadir ese plus, y seguimos trabajando porque aún quedan unos días de mercado. Vamos a apurar todas las opciones y elegir la mejor”, añade Zamora.

Por su parte, Óscar García dio las gracias al club, a Zamora y al entrenador Alberto Monteagudo “porque desde el primer momento el interés fue máximo, ha sido un placer. Cuando me pusieron las cosas que podían salir encima de la mesa no me lo pensé porque el Recre es un club grande. Hablé con Zamora y con el entrenador y me comentaron el proyecto que había y lo tuve claro”.

Tras varios días entrenando con el club (se incorporó con la pretemporada ya iniciada), el jugador apunta alto en los objetivos: “Sí hay plantilla para entrar en el play off. Con muchos de los compañeros con los que estoy en el vestuario me he cruzado en otras ocasiones, me he tenido que enfrentar a ellos y vienen de clubes importantes, de jugar play offs, de categorías superiores; el técnico también viene de categoría superior y jugar play offs de ascenso, y eso es importante. La base es muy buena y trabajamos para meternos en uno de los cuatro primeros puestos e intentar conseguir el objetivo mayor, que es estar en Segunda División”.

Prefiere no definirse como jugador. “Soy el menos indicado para decir lo que puedo aportar; lo único que puedo decir es que vengo a trabajar con la mayor ilusión, con muchísimas ganas; desde el primer momento quería venir aquí y así se lo transmití a mi agente y al club. Trabajo, ilusión y ganas, eso es imprescindible para que todo salga bien”.

Llevo poco tiempo entrenando, pero el equipo está física y mentalmente bien"

El Decano está apostando por la veteranía, sobre todo en la parcela defensiva. “Es compaginar todo; la gente veterana aporta ese punto de llevar muchos años, de haber vivido muchas situaciones de play off, pero también es necesaria la gente joven, que viene con muchas ganas, con hambre; hay que juntar todo eso para hacer un bloque potente y estar lo más arriba posible”.

Sobre el momento de forma actual del equipo, Óscar García afirma que “llevo poco entrenando pero el equipo está física y mentalmente bien; llegamos en muy buen momento, hay que intentar alargarlo lo máximo posible aunque sabemos que hay etapas en la liga en las que no todo viene como uno desea, pero ahí es cuando el equipo se tendrá que juntar y paro eso estamos, para hacernos fuertes, salir a delante y estar al pie del cañón”.

Sobre el partido de esta noche contra el Badajoz destaca que “es un rival de tu categoría; te vas a medir para saber exactamente en el momento en el que estás; ellos han hecho también un proyecto importante, pero tenemos que centrarnos en nosotros, en buscar las buenas sensaciones y empezar la semana de liga lo más fuertes posible física y anímicamente”, concluye el central albiazul.