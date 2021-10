Alberto Gallego: "El gol de Chendo no ha cambiado nada el plan que teníamos previsto"

Alberto Gallego estaba satisfecho tras la victoria sobre el Gerena (2-0), dejando claro que el gol tempranero de Chendo “no ha cambiado el plan de partido previsto”. En la segunda parte el Recre dio un paso atrás. “Estábamos cómodos, sabíamos que en algún momento íbamos a marcar y hemos tomado decisiones para marcar más goles”, asegura el técnico.

Justificó el cambio de Terán porque había que reforzar el centro del campo, y el de Manu Galán por una torcedura de tobillo.

Gallego destacó que el Decano “ha hecho un partido serio” y que tras el tanto de Chendo ellos han tenido que ir más ofensivamente de lo que tenían planteado; la suplencia de Gabi (uno de los mejores jugadores del conjunto visitante) era una declaración de intenciones; tras el 1-0 no tenían nada que perder, y siendo un equipo tan goleador y que genera tantas ocasiones, hemos estado organizados, disciplinados, solidarios, pero me ha faltado que se hayan tomado mejores decisiones una vez que se recuperaba el balón, teníamos que haber hecho mucho más daño”, comenta el entrenador del Recre.

El 1-0 llegó en una acción de estrategia. “El córner estaba diseñado y no es una jugada aislada, es un gol trabajado. Seguro que este tanto ha cambiado las ideas en la cabeza de Jesús (Galván), que ha tenido que buscar superioridades por fuera, pero hemos estado serios”.

El entrenador albiazul reconoce que “nos hubiera gustado tener más la pelota, pero no ha sido así; queremos tenerla y trabajamos para ello; jugamos contra un gran rival, pero estábamos preparados por si no teníamos la posesión, hay otras alternativas” cuando el Recre no es dueño del balón.

No le dio importancia a la clasificación y el hecho de no ser líder puesto que “la clasificación va cambiando, hay equipos muy potentes, hay calidad y competición”.