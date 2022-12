Abel: "Hay posiciones claras a reforzar en el Recreativo y otras en función de los que pidan salir"

Abel Gómez espera cerrar 2022 con un buen sabor de boca logrando la tercera victoria consecutiva este sábado (17:00) en la visita al Juventud de Torremolinos, dentro de la 15ª jornada del grupo 4 de la Segunda Federación.

El técnico del Recreativo de Huelva tiene las bajas ya conocidas de los lesionados Dopi y Juan Delgado, ya que esta semana Cancelo se ha unido al grupo en los entrenamientos, aunque lógicamente esté falto de ritmo.

“El equipo está bastante bien, ha sido una semana muy buena de trabajo y estamos con ganas de afrontar el último partido del año; los futbolistas que arrastraban molestias han completado la semana de entrenamientos” con normalidad.

Abel le ha pedido a sus jugadores concentración ya que los últimos partidos del año suelen ser raros: “Es algo que he vivido en mis carnes, sobre todo en los partidos como local, juegas en casa, con el coche con las maletas preparadas, he tenido malas experiencias en ese sentido… cuando lo haces como visitante es distinto. No tiene que haber distracciones, a partir de este fin de semana tenemos días suficiente para descansar con la familia y desconectar; ahora hay que centrarse al cien por cien en este partido”, asegura.

Anímicamente también es importante despedirse con un triunfo, más allá de la posición que ocupe el equipo en la clasificación. “Está claro, el fútbol son estados de ánimo y con una victoria siempre se ve todo mejor. Llevamos una muy buena racha de resultados y hay que seguir en la misma línea de trabajo y competir, porque nos vamos a encontrar con un rival complicado, que aprieta en su campo, que es de reducidas dimensiones, nos va a exigir mucho, habrá que estar atentos a las segundas jugadas, estar concentrados, competir bien y sacar los tres puntos”.

El Decano se ha mostrado sólido en las últimas semanas pese a que un jugador clave como Arjona no ha estado a su mejor nivel. “Un futbolista puede tener días mejores o peores, pero los que trabajan bien durante la semana luego tienen un rendimiento alto. Los que salen de inicio, y últimamente los cambios, están aportando mucho y el equipo tiene que seguir creciendo. El debate sobre el once inicial siempre va a existir, forma parte de este mundo”.

“No creo que hayan sido partidos desacertados (los últimos de Arjona); hay acciones en las que estás más o menos fino, les ha pasado a todos; en otros partidos ha mostrado un nivel alto y si tienes uno malo parece que es peor. El otro día no estaba bien pero fue capaz de filtrar un pase de gol… lo importante es que esté mentalizado”, aclara.

Lo que está claro es que el Recreativo necesita refuerzos en el mercado invernal, porque la segunda vuelta será más complicada y no se puede afrontar sólo con una plantilla de 13-14 jugadores. “En el fútbol cambian las situaciones; a los mejor hay jugadores que han tenido menos protagonismo en esta primera parte del campeonato y en la segunda vuelta son importantes. La gente está trabajando bien, pero no puedo darle todos los minutos que quiero a algunos jugadores. En ciertas posiciones estamos más escasos por las lesiones (Dopi y Juan Delgado); a partir de ahí el equipo está rindiendo; lo más importante es que sigan enchufados y que aprovechen su oportunidad cuando tengan minutos”, comenta el técnico albiazul.

Parece claro que no sólo hay que reforzar los puestos en los que hay lesionados, hacen falta más fichajes: “Confío al máximo en mis jugadores pero eso no quita que se puedan reforzar posiciones, pero para entrar, otros tienen que salir y no es fácil en este mercado; hay jugadores que al tener menos minutos quieran salir, no le cerramos la puerta a nadie; son jóvenes y si han tenido pocos minutos es lógico que pidan salir del club. Hay posiciones claras que hay que reforzar por las bajas y otras están en función de los jugadores que pidan salir”, concluye Abel.