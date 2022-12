Rubén Gálvez: "Los equipos que están arriba al final son los que encajan pocos goles"

Rubén Gálvez está completando una gran temporada en el Recreativo de Huelva; el meta de Aracena está siendo una de las claves de la gran defensa del Decano, el equipo que menos goles encaja (11) junto al Yeclano y Betis Deportivo. Además, el conjunto de Abel suma 8 partidos sin perder.

“En esta categoría ganar cuesta mucho y más aún llevar esta dinámica; la victoria ante El Ejido (en el último minuto con gol de Arjona) nos dio un plus, confianza, y desde entonces no hemos sumado ninguna derrota y ojalá terminemos el año ganando en Torremolinos”, asegura el meta albiazul, que no sabe cuántos partidos ha perdido en este 2022. “No sé la cifra… dicen que cuatro, no está nada mal para un año entero”.

Ahora hay que culminar la racha positiva con un triunfo el sábado (17:00) en Torremolinos: “Tenemos una dinámica positiva, el equipo está con confianza y queremos terminar bien el año; luego, cuando volvamos en enero, llegarán dos partidos para acabar la primera vuelta y queremos terminar en los primeros puestos”.

El meta de Aracena insiste en que “la gente está con ganas, es el último encuentro antes de irnos de vacaciones, los resultados nos han dado confianza y estamos deseando que llegue el sábado, y ojalá nos vayamos de vacaciones con un +3”.

Los últimos encuentros del año son propicios para que haya despistes, con los jugadores pensando en irse a su casa con la familia. “Pueden ser partidos en los que la gente no está centrada, pero cualquiera que nos vea entrenar durante la semana verá las ganas y la ilusión que hay; pongo la mano en el fuego que la gente va a competir al cien por cien y que daremos lo mejor de nosotros para hacer un buen partido en Torremolinos”, destaca.

En las primeras jornadas, de los 6-7 equipos de la zona alta de la clasificación el Recreativo de Huelva era el más goleado; ocho jornadas después del Decano es el que menos encaja, un cambio radical. “Los equipos que están arriba al final son los que encajan pocos goles; de puertas para adentro hicimos hincapié en ello y defensivamente el equipo está muy bien, desde el delantero al portero. Esa racha de no encajar es lo que ayuda a conseguir buenos resultados, porque arriba tenemos gente buena que en cualquier momento puede crear una ocasión de gol, y si no encajamos probablemente seamos capaces de llevarnos los tres puntos”, concluye Rubén Gálvez.