Abel Gómez, tras ganar al Castilla: "Es una victoria muy importante con el añadido de que sabíamos los resultados"

El Recreativo de Huelva se ha hecho con los tres puntos en un partido de infarto. La gran actuación de Rubén Gálvez y el acierto de José Antonio De la Rosa han permitido que los de Abel Gómez continúen una semana más en la pelea por el playoff.

El técnico sevillano pasó por sala de prensa para analizar lo que había dado de sí una victoria "muy importante con el añadido de que sabíamos los resultados. Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo en un partido muy duro por el talento del rival", comenzaba destacando.

El nombre propio del partido ha sido una semana más Rubén Gálvez. El gato de Aracena ha salvado al equipo con varias paradas de mucho mérito. Abel calificó su actuación como "muy buena", aunque quiso alabar el trabajo colectivo de sus jugadores, los cuales "se han vaciado" en un partido "muy disputado sabiendo lo que había en juego".

A pesar de volver a la senda del triunfo, el Real Madrid Castilla ha gozado de varias oportunidades claras para haberse llevado al menos un punto, muchas de ellas propiciadas "por pérdidas nuestras", sentenciaba el entrenador. El filial que dirige Raúl González ha salido al césped del Nuevo Colombino con un esquema algo inusual, "con tres centrales, dos carrileros muy altos, cuatro jugadores por dentro de muy buen pie y hemos tratado de cerrar los pasillos por dentro. Cuando hemos seguido al lateral con De la Rosa y hemos cerrado a Palacios el equipo ha estado mejor", reconocía Abel sobre el planteamiento inicial.

Una vez más, al Recre se le ha podido notar esa "presión extra" generada por los buenos resultados de Ceuta y Murcia, lo que hacía prácticamente obligatoria la victoria en la jornada de hoy. "Imprecisos quizás un poco por esa presión acumulada en el partido. Sobre todo en la toma de decisiones. Por dentro hemos tenido pérdidas, eso ha hecho que ellos generen. El mayor peligro de ellos han sido en pérdidas nuestras evitables", volvía a matizar el míster.

Sobre los cambios realizados durante el partido, casi todos de corte defensivo y que ha hecho que el Decano no pasara prácticamente del centro de campo en los últimos 15 minutos, ha matizado que "la entrada de Manu nos ha ayudado mucho y con la entrada de Gálvez para defender los centros laterales también. Si hubiera tenido más mimbres en el banquillo habría hecho los mismos cambios o similares".

Por último, reconocía que "a nivel anímico, conseguir la victoria es muy importante. También para los rivales para ponerle las cosas difíciles. Aún así después de los partidos del Ceuta seguimos a un punto. Lo vamos a dar todo, no sé si nos dará para llegar o no, pero lo seguiremos intentando con todas las ganas", finalizaba.

De la Rosa también atendió a la prensa

Otro de los nombres propios del choque, además de Rubén Gálvez, pasó por sala de prensa. Visiblemente contento, comentó que la victoria era necesaria "porque Murcia y Ceuta no han fallado. Seguiremos metiéndoles presión".

Sobre la clara ocasión de cabeza que tuvo en los instantes previos a su gol, confesó que en la primera ocasión "primera he visto el balón demasiado bonito y cuando he saltado me han desequilibrado. Mi primera intención era picarla y al final se me ha ido al otro lado. Ya la siguiente he acertado".

El Decano visitará el próximo sábado El Palmar de Sanlúcar de Barrameda en una nueva oportunidad para asaltar la quinta plaza, un campo "duro pero nosotros también es difícil que nos saquen puntos aquí en casa. Vamos a intentar llevarnos los tres puntos y hacer todo lo posible", finalizaba el puntaumbrieño.