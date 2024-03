Abel Gómez: "En estos once partidos tenemos que ir al límite si queremos ir con los mejores"

Abel Gómez pasó por sala de prensa antes de emprender el viaje a Antequera con toda la expedición albiazul. El técnico del Recreativo de Huelva y su equipo se muestran "con muchas ganas" para afrontar "un partido importante" en el que "conseguir un resultado positivo que cambie la dinámica fuera de casa".

El Recre está obligado a ganar, la quinta plaza peligra y cada vez hay menos margen de error, y lo tendrá que hacer ante "un rival que llega en una buena posición" y que "a nivel de club se han profesionalizado bastante, están trabajando bien y de ahí los resultados que están obteniendo".

Para afrontar el encuentro de este sábado en El Maulí, Abel Gómez cuenta con todos sus efectivos, "alguno con molestia pero nada fuera de lo normal". El técnico del Decano si incidió en que "estamos un poco condicionados porque hay muchos jugadores con tarjeta amarilla e intentaremos manejarlo de la mejor manera".

"Son partidos de mucha exigencia a nivel táctico, de posicionamiento, de elegir bien los saltos a la presión de todo eso. Creo que hemos incidido mucho en eso para tenerlo claro dentro de lo que queremos ser como equipo y en ese aspecto semana de mucho trabajo", apuntó. "Es un equipo que hace las cosas muy bien, tiene muchas posesiones largas, intentan jugar mucho con el portero, intentan jugar en largo para que intentes encontrar los espacios y en eso tenemos que ir muy mentalizados y, sobre todo, llevar a cabo lo que hemos trabajado porque es la mejor manera de hacerle daño", comentó el sevillano.

Respecto al once inicial, el entrenador adelantó que "haremos alguna modificación" porque "en los últimos partidos fuera de casa no hemos conseguido resultados y tenemos que modificar algo, eso junto a los jugadores que tenemos con tarjetas amarillas". "Tenemos que intentar saber gestionar todo eso. He hablado con algunos de los jugadores porque no van a iniciar, ellos son conscientes porque creemos que por el plan de partido los vamos a necesitar luego".

Abel Gómez apuntó que "voy a intentar sacar el mejor once para el partido de mañana dentro de lo que creemos y sabiendo que, aparte de las tarjetas, algún jugador también necesita algo de descanso porque a nivel individual porque su nivel fuera de casa ha sido un poco menor pues, dentro de todo ese cómputo, vamos a tomar la decisión".

El Recre está en "una fase en la que nos ha costado más, nos han hecho goles con muy poco, con muy pocas ocasiones nos han generado peligro y tenemos que volver a ser un equipo contundente con esa solidez que sí hemos tenido a lo largo de la temporada".

Abel Gómez destacó que "tenemos que salir a disfrutar, lo jodido es estar peleando por una situación de abajo y al final nosotros estamos peleando por algo muy bonito, que encima tiene esa presión añadida, pero también tenemos que disfrutar de esto, del día a día, del partido". "Estamos compitiendo con equipos por algo muy bonito y creo que esa energía la tenemos que cambiar para conseguirlo y convertirla en positivo porque estamos peleando por algo que no imaginábamos a principio de temporada".

"El equipo ha llegado a una posición que tenemos que mantener y tenemos que pelear por ello con uñas y dientes. No vamos a escatimar en nada, vamos a salir en cada partido a morder, a intentar sacarlo adelante y competir como tenemos que competir y en estos once partidos tenemos que ir al límite si queremos ir con los mejores", finalizó.