Antequera-Recre: El cara a cara en El Maulí

Obligados a ganar. En esa tesitura se encuentra el Recre este sábado (18:00) en Antequera. Cita de vida o muerte entre albiazules y verdiblancos. El Recre, por su parte, quiere mantener la quinta plaza, y el Antequera sumar para acercarse aún más a la parte alta de la clasificación del grupo II de Primera RFEF.

El Decano, que perdió dos valiosos puntos la pasada jornada ante el Atlético de Madrid en el Nuevo Colombino, tratará de volver a mostrar su mejor versión como visitante para cumplir y volver a conseguir una victoria tres semanas después.

Después de ganar a la AD Ceuta hace dos jornadas como local, los recreativistas no han levantado cabeza. Perdieron en Murcia y solo consiguieron un punto con el filial colchonero. No acumula los mejores números desde que arrancó la segunda vuelta y si quiere conseguir el objetivo cuanto antes y quedarse con el quinto puesto, debe pelear por lo máximo.

El colchón de puntos cada vez es más pequeño. Ya solo lo separan cuatro puntos entre el sexto, la AD Ceuta, y el quinto, el Recreativo de Huelva. La quinta plaza del grupo II corre peligro y para ello el Decano necesita conseguir una victoria.

Ganar o ganar. No hay otra opción en El Maulí. Los de Javier Medina se sitúan solo a cinco puntos del Recreativo y a solo uno del conjunto caballa. Todo está muy reñido y hay que sacar lo máximo de cada fin de semana.

El equipo de Abel Gómez, en las últimas jornadas, no está dando su mejor versión. No se sabe donde radica el problema, si es cuestión de cansancio o una simple mala racha, pero ahora no es el momento. Toca levantarse y seguir peleando para amarrar la quinta posición. Como visitante no gana desde el pasado mes de enero, cuando Antonio Domínguez firmó un doblete y consiguió los tres puntos ante el Atlético Baleares, por lo que este sábado tiene que regresar esa dinámica.

Será un partido complicado, una temporada más, el cara a cara entre el Antequera y el Recreativo de Huelva se vuelve a dar. La película vuelve a repetirse y, tras el empate que subo a punto en el Nuevo Colombino, ambos equipos andaluces vuelven a encontrarse, esta vez en El Maulí.

El Antequera, como local, solo ha sumado 19 puntos en los 13 partidos que ha disputado. No significa esto que vaya a dejar pasar por alto nada. Ya conocen lo que pasó en el Enrique Roca-Nueva Condomina con el Real Murcia, un equipo con una situación muy parecida a los malagueños como local.

Conociendo esa situación, el Recre deberá llevar las riendas del partido desde el minuto uno. No puede dejarse nada. Ya sabe a lo que se somete y todo lo que tiene que perder si no está al 200%. La quinta plaza corre mucho peligro y si la suelta será mucho más complicada recuperarla.

Debe aprender de los errores y continuar mejorando. Ya solo quedan 11 jornadas para que finalice la temporada y cada vez menos margen de error. Desde diciembre entre los cinco mejores y el Recre ya no puede dejar escapar nada.

Dos meses de competición en el que estar muy centrados en el trabajo para sacar lo máximo. El Antequera podrá alto el nivel en el regreso de Luis Alcalde a El Maulí, un estadio que pretenden llenar los aficionados verdiblancos, donde también estará asegurada la presencia de la afición albiazul.