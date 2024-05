Abel Gómez: "Nuestro trabajo es sacar rendimiento al jugador y que se revalorice"

Abel Gómez también trato este viernes en rueda de prensa algunos asuntos sobre las posibles salidas de la plantilla este verano. "Creo que es pronto, no tenemos claro el tema de los jugadores y demás. No sé si para algunos puede ser su último partido pero creo que nosotros tenemos que pensar en este sábado y a partir de ahí está claro que un futbolista que no ha venido participando pues tenga minutos y tenga oportunidad de jugar". "No sé si será su último partido o no porque al final cada uno tiene unas condiciones diferentes pero intentaremos tener todo en cuenta para ser lo más competitivos posibles" incidió el entrenador del Recreativo.

Respecto a los jugadores cedidos, en este caso De la Rosa y Sergio Díez, "no son jugadores de tu propiedad con lo cual tú no puedes tomar ningún tipo de decisión con ellos. El resto está abierto a poder seguir, a día de hoy no se han entablado más conversaciones porque vamos a esperar que termina la temporada y a partir de ahí decidir" apostilló. "Los cedidos si está claro que tanto Sergio como Dela es muy difícil que podamos decir que pueden seguir porque no pertenecen a nosotros".

"Además a los equipos que van a ir es probable que haya cambio de entrenadores, pues los entrenadores que lleguen a sus equipos pues puedan analizarlos, verlos en pretemporada entonces eso sin son cosas más obvias".

Hay jugadores que "podemos pensar que pueden todavía renovar está claro. Después ya está la situación personal de que ellos quieran, que no, que quieran buscar una opción" reconoció el técnico del Decano. "Creo que hay jugadores que son aprovechables en la plantilla y los que creemos que no siguen es porque pensamos realmente que podemos mejorar la posición" apuntó.

En cuanto a la figura de Rahim declaró que "tenemos claro que es un futbolista al que han venido a ver muchísimos equipos, no solo españoles sino también de fuera, extranjeros, de superior categoría y entendemos y tenemos que estar preparados porque es un futbolista por el que hay interés y es posible que si el club entiende que hay una buena oferta por él pues pueda salir".

"Confiamos en él al traerlo a pesar de que el año pasado en el Rayo Majadahonda no tuvo su mejor año, pero yo lo tuye en su año de juvenil y tiene una proyección brutal y sigo pensando que va a llegar al fútbol profesional seguro. No sé si antes o después pero lo va a conseguir entonces creo que el club ha hecho una apuesta importante, hizo las cosas muy bien y ahora el que lo quiera tiene que pagar por él".

Una situación parecida que la de Del Pozo, "el trabajo nuestro es intentar sacar rendimiento al jugador y que se revalorice. Apostamos por David, tuvimos que ser muy pesados para poder traerlo y trabajamos mucho en ello y es un futbolista que el año pasado consiguió un ascenso con el Ferrol sin ser titular y creo que este año ha dado un nivel muy alto. Está en la misma situación, si un equipo lo quiere pues tendrá que negociar con el club".