Abel Gómez: "Queremos terminar la temporada con 61 puntos"

El Recreativo de Huelva afronta este sábado (19:00) su último examen del curso. La UD Ibiza, que llegará al Nuevo Colombino con la tercera plaza en juego, visita a un Decano que perdió la pasada semana las opciones de entrar en play-off y que ha afrontado "unos primeros días de la semana difíciles y complicados".

"Son días de duelo que son jodidos pero ya una vez que avanza la semana, te metes en el trabajo e intentas preparar el partido siguiente" valoró Abel Gómez este viernes en rueda de prensa. El técnico reconoció que no ha sido fácil reponerse del varapalo en Granada, por ello "quieres acabar de la mejor manera".

Este sábado, la UD Ibiza llega a Huelva "con mucho en juego, jugarte la posición para un play-off es algo importante" apuntó el sevillano. "Nosotros estamos en nuestra casa y para nosotros no es igual terminar con 58 que 59, que con 61 con lo cual, tenemos que hacer las cosas bien para sacar el partido adelante y para terminar la temporada con 61 puntos que es lo que queremos" comentó.

El Decano va a "tener enfrente un rival que va plantear el partido como si fuese de play-off como ha dicho su entrenador y nosotros igual. A competir de la mejor manera y a demostrar que podemos competir o que el equipo está capacitado para competir con ese tipo de rivales" que han conseguido una plaza para disputar la fase de ascenso a Segunda División.

Los aficionados albiazules se despedirán este sábado de una notable temporada que ha tenido un final agridulce. Abel Gómez agradeció "el apoyo durante todo el año. Ha sido una buena temporada pero no con un final tan bueno". "Agradecerles el apoyo tanto de los partidos de casa como los de fuera, a todo el mundo que se ha desplazado y que ha hecho tantos kilómetros" comentó, "la temporada que viene volveremos a intentarlo".

Respecto al planteamiento del partido con la UD Ibiza, el entrenador del Recre adelantó que "haremos algún cambio". La novedad estará bajo los palos, "Guille Centurión si tengo claro que va a jugar y a partir de ahí intentaremos sacar un once competitivo". Abel también informó que "Iturraspe, probablemente, no pueda jugar tampoco". "En el medio, con la baja de Josiel, estamos muy condicionados y tenemos que pensar en la segunda parte. Poniendo todo en contexto sacaremos el once y pensaremos en el plan de partido" dijo.

También, Abel Gómez adelantó que "van a entrar en convocatoria Paolo, Juan Almeida y Davinchi porque Ale Santos lleva un tiempo lesionado y no podemos disponer de él". "Mi idea es poder darle algunos minutos y que tengan protagonismos. "Entramos 23 jugadores en convocatoria y me gustaría que jugaran todos pero no puede ser".