Abel Gómez: "El equipo ha sido valiente durante todo el partido"

No era fácil pero el Recre lo consiguió. Los tres puntos se han quedado en casa tras vencer al Sanlqueño, en un duelo entre dos pesos pesados de la categoría. El conjunto de Abel Gómez ganó aunque terminó pidiendo la hora al final del encuentro. Un resultado que, en esta situación, vale más que tres puntos.

"Una victoria muy importante" en un partido "bastante duro" para el cuadro recreativista, por el rival al que se enfrentaba y por la situación clasificatoria de ambos conjuntos. Los de Gómez hicieron una primera parte "muy buena, con muchos robos y ocasiones" en la que Nacho Heras subió un tanto al luminoso. Un Recre que peleó por aumentar la distancia pero no lo consiguió.

En la segunda mitad, el técnico recreativista ha señalado en rueda de prensa que el equipo "controló los primeros minutos" pero que "no ha sabido finalizar muchas jugadas" y debería "haber manejado mejor el juego en los últimos diez minutos" lo que ha ocasionado que el Sanluqueño "ocasionara más llegadas". Aún así el Recre ha mantenido la portería a cero que "sigue dando mucha solidez".

El Decano "se ha equivocado en la toma de decisiones" lo que ha ocasionado que el segundo gol no haya subido al marcador, por lo que el equipo "tiene que mejorar" en ese aspecto, por que al final, el resultado aunque es positivo, ha terminando siendo "ajustado".

Las incorporaciones en el mercado de invierno han sido claves en la tarde del domingo. Javi Kyjek, Sergio Chinhilla y Nacho Heras han sido titulares en en encuentro ante el Sanluqueño. Los recreativistas han realizado un "buen partido" y han ayudado al equipo a conseguir su objetivo. Peter volvía al once pero se retiró del terreno de juego con molestias. Abel Gómez ha aclarado en la sala de prensa La Provincia que el jugador "tiene molestias en los isquios" y ha aguantado en el césped "un poco más".

Durante el partido, el arbitraje ha sido protagonista en algunas ocasiones y no ha dejado muy claro qué ocurría en el terreno de juego. Abel Gómez se ha mostrado desesperado en el banquillo ya que el colegiado "no ha visto acciones muy claras", ha perdonado la segunda amarilla a Zeky y "no ha estado afortunado".

El final del encuentro ha sido de infarto aunque el equipo ha sido "valiente" durante los 90 minutos. En la recta final, "ha defendido bien cerca del área" en las ocasiones de peligro del rival y el Recre se muestra "fuerte" en ese aspecto.

Este triunfo es clave para el Decano. "Un partido importante, ante un rival fuerte" que el conjunto albiazul ha sabido gestionar. "Una victoria muy importante" al igual que los 40 puntos que ya suma el Recre en el casillero, en una competición en la que es "muy difícil ganar" debido a la situación en la que se encuentran los otros rivales.

El autor del tanto ante el Sanluqueño, Nacho Heras también ha comparecido ante los medios de comunicación después del partido. El jugador se muestra "con confianza" tras conseguir su primer gol con la camiseta del Decano que le dan tres puntos "ante un rival difícil".

Heras, en su segundo partido ha asumido que "es muy complicado aguantar el ritmo durante todo el partido" y que aún así, el Recre ha hecho "un buen partido" con algunos errores que durante la semana tendrán que "analizar para mejorar".