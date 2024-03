Abel Gómez: "Es una decepción pero queda mucho camino por delante"

Nueva derrota del Decano. El Recreativo parece haberse atascado en los partidos a domicilio y volvió a caer ante el Real Murcia, equipo que se ha llevado la victoria en los dos partidos esta temporada. Abel Gómez fue expulsado en el descuento y no podrá dirigir el próximo encuentro ante el Atlético de Madrid B en el Nuevo Colombino (domingo 10 a las 20:00).

A pesar de que el partido comenzó parejo y ninguno de los dos equipos daba sensación de peligro, más allá de "algún acercamiento", en la primera parte el Recre volvió a estar espeso. Abel Gómez analizaba los primeros 45 minutos con un plan de partido que no acabó de salir: "Hemos intentado muchos balones en largo y por fuera". Con el gol de Loren Burón el choque entró en una fase donde "ellos manejan muy bien esas situaciones cuando se ponen por delante, el otro fútbol".

Respecto al planteamiento inicial, el sevillano apostó por tirar a Caye Quintana a una banda durante un tramo de la primera parte para que tanto Luis Alcalde como De la Rosa sorprendieran por dentro: "Hemos iniciado con Caye por derecha para intentar ser verticales por ahí e intentar jugadas tanto por dentro como por fuera". Reconoció que le sorprendió el esquema del rival, ya que "esperábamos un Murcia que apretara un poco más arriba en la segunda parte. Es un equipo que defiende bien en bloque bajo. Lo hemos intentado con centros laterales pero ellos ahí se manejan bien".

Abel no podrá sentarse en el banquillo el próximo domingo tras ser expulsado al final, tras recriminarle a José Ruiz una acción donde el lateral pimentonero caía al suelo delante de su posición: "Le he dicho a José que se levante, que no pierda tiempo. El árbitro interpretó que no debería haberle dicho nada. Quizás no tengo que entrar en eso".

Una de las acciones más llamativas de la segunda mitad se produjo con Rubén Serrano, quien acabó el partido como nueve, ya que actualmente el Recre no dispone de un recambio para Caye a pesar de que "con la ficha libre se puede firmar, está claro. Otra cosa es que no haya el perfil de jugadores que necesitamos".

El Decano vuelve a sumar una derrota fuera de casa y la lucha por el playoff continúa más apretada que nunca. Para ello, los albiazules deberán volver a la senda de la victoria el próximo domingo ante el filial colchonero. "Es una decepción pero todavía queda mucho camino por delante. Como pasa en las derrotas hay que aprender y saber gestionarlas. En el fútbol si no estás bien como lo hemos estado sobre todo en la primera parte pasan estas cosas", finalizaba el técnico sevillano.