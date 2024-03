Crónica Real Murcia-Recre: Una gran ocasión perdida

Iba a ser complicado. Mucho trabajo por delante. Tocaba reaccionar en la Nueva Condomina. El Real Murcia no bajaba los brazos, quería aumentar la distancia antes de marcharse al descanso. El Recre no reaccionaba. Rubén Gálvez, en apuros, detuvo un disparo desde la frontal de Dani Vega.

El Decano tenía que despertar. No quedaba otra. El Recre lo intentó con un centro de De la Rosa desde la derecha, pero Manu García interceptó el esférico sin problemas. Tuvo la última el Real Murcia antes de marcharse al túnel de vestuarios. Un balón desde la línea de fondo de Dani Vega, rechazó el Recre y llegó Isi Gómez. Su disparo se marchó desviado.

45 minutos para sacar algo positivo. La primera parte de los albiazules en Murcia no fue la mejor. El equipo no estaba en el partido. Un Recre totalmente desaparecido que no se ubicaba sobre el terreno de juego de la Nueva Condomina.

Primero De la Rosa y después Luis Alcalde provocaron sendos saques de esquina. Gálvez lo intentó con un disparo desde fuera del área, el balón se marchó fuera. Poco duró la presión del Decano. Un error de Gálvez tras un mano a mano con Dani Vega hizo que Rubén Gálvez tuviera que intervenir con un paradón para evitar el segundo tanto de los de Pablo Alfaro.

Las siguientes fueron para los de Abel Gómez de nuevo. De la Rosa la tuvo con un disparo a bocajarro que sacó de nuevo Manu García. Después el esférico fue a parar a Luis Alcalde con un cabezazo, que despejó la defensa grana. Este domingo no salía nada.

El Recre no podía perdonar tanto. Desde el 73 el Decano jugó en superioridad. Una doble amarilla a Carrillo dejó al Real Murcia con uno menos. Un quiero y no puedo. Los albiazules tuvieron la posesión en los últimos minutos y querían el gol, con al menos tres ocasiones muy claras, no había manera. Los albiazules lo intentaron hasta el final. Un centro de Rahim que remató de cabeza Rubén Serrano. El testarazo del onubense se marchó fuera.

La polémica estuvo servida en los últimos minutos. ¡Menuda tangana se formó! Una disputa entre ambos banquillos terminó con la expulsión de Abel Gómez que no estará el próximo fin de semana en el banquillo del Nuevo Colombino.