Abel Gómez: "Estoy convencido de que va a haber un ambientazo y que la afición va a estar con su equipo como hasta ahora"

"La semana ha ido bien, sin ningún tipo de percance", así han fluido los entrenamientos del Recreativo en la previa del Real Madrid Castilla. El Decano quiere volver a levantarse y conseguir de nuevo los tres puntos para recuperar la quinta plaza.

Este domingo, el equipo de Raúl González visita el Nuevo Colombino, "un partido importante porque cada vez queda menos puntos en juego", una verdadera final para el Recre. "Tengo claro que el equipo va a hacer un gran partido porque ha entrenado muy bien durante la semana, están con ganas, están con ganas también después del tropiezo del otro día y al final eso es lo importante", comentó Abel Gómez en la rueda de prensa de este viernes. "Sabemos que vamos a tener enfrente a un rival con mucho potencial, quizá el equipo más talento de la categoría, con jugadores que muy pronto van a estar en el fútbol profesional y también es un reto para nosotros", asumió el técnico, por lo que los albiazules han de "ser capaces de conseguir la victoria".

"Nos vamos a enfrentar a un equipo que nos va a plantar cosas diferentes, es verdad, que por momentos defiende con línea de cinco como hizo el otro día ante el Córdoba con lo cual habrá fases en las que se pueda parecer un poco, pero seguramente que la altura, el ir a la presión y todos esos mecanismos de ellos será diferente", dijo sobre el Real Madrid Castilla. Abel Gómez espera "un partido diferente, con un perfil de jugadores diferentes con lo cual que no se parezca al partido de la semana pasada" en el que el Recre se dejó dos puntos.

Para la cita con el filial blanco, el sevillano cuenta con todos los jugadores disponibles. "Estoy valorando y es cierto que, esta semana tengo algo más de dudas, no por el plan de partido, sino con respecto a la exigencia del partido y a lo que nos va llevar", asumió Abel, "estoy ahí dándole un poco de vueltas e intentaremos tomar la mejor decisión con respecto a eso, en función a eso será el once, el banquillo y todo lo demás. Cabe la posibilidad de cambios, de repetir, le daremos un poco vueltas y este sábado al finalizar el entrenamiento lo tengamos claro", adelantó.

El técnico albiazul abundó que "si hay cambios no va a ser porque el que haya jugado lo haya hecho mal, ni mucho menos, sino porque lo mismo necesitamos iniciar con un perfil diferente y tener ese perfil para después, pero bueno un poco cuestión de analizar, viendo el plan de partido, lo que nos vamos a encontrar, el perfil de jugadores que vamos a tener enfrente en función de quien juegue de ellos también". "Es difícil pensar en una alineación porque han cambiado mucho en las últimas semanas, la semana pasada tenían dos bajas importantes, lo más lógico es que sigan teniendo continuidad", apuntó el entrenador del Recreativo de Huelva.

En cuanto al ambiente que se respira entorno al club comentó que "entiendo la desilusión de no ganar la semana pasada, pero más allá de ahí no creo que haya esa desilusión. En los momentos más difíciles es cuando hay que estar más con el equipo, la gente a mi me transmite esa confianza. Muchas veces hablamos que las redes sociales son muy diferentes, ni es un medidor real de todo el mundo, entonces creo que la afición está con el equipo y eso se pudo ver el otro día. A pesar de no conseguir la victoria, estuvieron animando hasta el final y, para nosotros, eso es importante", reconoció Abel Gómez.

"Estoy convencido de que va a haber un ambientazo y que la afición va a estar con su equipo como hasta ahora. Nos quedan muchas batallas por delante, y estoy convencido de que si no hubiésemos estado quintos y estamos séptimo u octavos y nos hubiésemos metido ahora como sexto, a un punto, todo sería más diferente, la dinámica más positiva, todo lo veríamos más cerca", destacó. "Hay que estar preparados y cuando pasa, nos venirnos abajo y no al contrario. Cambias dinámica, lo ves de otra manera, todo son corrientes. Es un partido muy importante y ojalá podamos conseguir la victoria".