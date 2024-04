Rubén Serrano: "La situación del equipo es privilegiada y vamos a pelear hasta el final"

a fortuna de renovar con el club de mi vida y por la confianza que el mister deposita en mí en esta gran temporada". Todo ha ido rodado hasta el momento. Rubén Serrano amplió su contrato con el Recreativo de Huelva, el pasado mes de agosto, hasta 2026 y a partir de ahí todo ha salido de cara para el jugador onubense. El defensa albiazul, "contento", por "len esta gran temporada".

Rubén siente los colores y a nadie "le va a dolor más a este escudo" que a él y a sus compañeros de Huelva con quien comparte vestuario. Unos onubenses que "estamos atravesando una buena dinámica y hay que aprovecharla" en la primera temporada del Recreativo en Primera Federación. "Somos muchos jugadores de Huelva que eso también es de admirar. Eso debe ser el reflejo de este club porque creo hay mucho potencial" admite a Huelva Información.

"La situación del equipo es privilegiada" además de que "estamos en una posición cómoda" en una campaña en la que el Recre tenía como objetivo conseguir la permanencia. Ahora, a falta de siete jornadas para que finalice, se sitúa a solo un punto del play-off de ascenso y los albiazules "estamos dispuestos a pelear por todo."

15 años en el Recreativo Siempre que pueda quedarme, me quedaré en el club de mi vida

15 años lleva Rubén Serrano defendiendo los colores "del club de mi vida" donde "siempre que pueda quedarme, me quedaré", asegura, y donde vive uno de sus mejores momentos a nivel personal. Cada jornada, es un fijo en el centro de la zaga albiazul, "últimamente hay cambios en esa posición, pero siempre me mantiene a mí". Aún así "tengo que seguir trabajando, mejorando y aprendiendo de mis compañeros".

Sin la confianza de Abel Gómez nada sería posible y Rubén se muestra "muy agradecido" por ello. "He jugado prácticamente todos los partidos y todos los minutos e intento devolverle la confianza que Abel me da a mí dentro del campo", asume. Y, además, echa la vista atrás "el año pasado tuve un año duro porque al principio, el mister no contaba mucho conmigo, pero al final acabé jugando prácticamente todo y terminamos consiguiendo nuestro objetivo".

Para estar donde está, la continuidad de Abel Gómez fue primordial, "cuando supe que seguiría con nosotros, sabía que iba a tener opciones de jugar, de disputar minutos y así ha sido. Él me demuestra su confianza semana tras semana, entrenamiento tras entrenamiento, y estoy muy agradecido a él, al cuerpo técnico y, por supuesto, a mis compañeros", presume.

La unión del vestuario Tenemos un grupo que es una familia, Todos nos ayudamos entre todos, el que juega, el que no juega... En el vestuario se respira buen ambiente, algo que se palpa durante los entrenamientos y los partidos. "Tenemos un grupo que es una familia" y eso es fundamental para que el equipo esté donde está y, sobre todo, para afrontar los malos momentos. "Todos nos ayudamos entre todos, el que juega, el que no juega...", además, Serrano reconoce que "los jugadores con más experiencia, sobre todo en mi posición, me ayudan en el día a día y hacen que yo mejore". Un apoyo fundamental para el defensa que tiene aún toda su carrera por delante. "no hay que olvidar que hace dos temporadas estábamos en Tercera Federación". Es muy importante no dejar atrás de dónde viene el equipo y todo lo que ha conseguido en solo dos campañas. Desde ese momento, Rubén acompaña al equipo "mi debut es en Tercera RFEF, nada que ver con la categoría en la que estamos actualmente, es distinto todo, campos, equipos,...", pero sin dudas, lo que con más cariño recuerda es que "el año pasado tuve la suerte de vivir el play-off que culminamos con el ascenso, un día que no se me va a olivar jamás en la vida". Ahora sueña y reconoce que "estamos en una situación privilegiada para pelear por otro ascenso este año y, de conseguirlo, sería otro día inolvidable para mí". La temporada ha superado sus expectativas con creces. Como las de todos porque. El Recre acaricia el play-off de ascenso a Segunda División. Un sueño para los jugadores y para la afición albiazul. "La recta final de temporada la vivo con ilusión. Tenemos opciones de meternos en el play-off y vamos a pelear por ello" aunque Rubén es consciente de la ardua tarea que el equipo tiene por delante, "sabemos que nos quedan partidos complicados porque todo el mundo ahora se juega algo, pero somos conscientes de lo que nos jugamos, conscientes del club en el que estamos y vamos a pelear por todo hasta el final".

Optimismo por bandera Hemos hecho una campaña excepcional, que nadie se esperaba y creo que vamos a terminar de una forma magnífica

"Soy muy optimista, confío mucho en mis compañeros, hemos hecho una campaña excepcional que nadie se esperaba y creo que vamos a terminar de una forma magnífica", comenta. Rubén lo sueña y lo quiere: "Seguro que conseguimos el objetivo del play-off".

La afición y el entorno de club es muy exigente, todo lo que ha vivido el recreativismo en los últimos años ha hecho que lo sea. "Sabemos en el club que estamos y al final nos tenemos que acotar a eso. Sabemos que con este escudo en el pecho tenemos que salir cada fin de semana a ganar los partidos" y el onubense pide que estén con "nosotros a muerte" porque "vamos a luchar" hasta el último suspiro.

No hay dos sin tres. Rubén viene de vivir dos ascensos consecutivos y conseguir disputar la fase de ascenso a Segunda División "sería un gran paso para mí, personalmente, sabiendo de donde vengo", también "para el club". Ya no como jugador, sino "como recreativista, lo deseo, lo sueño y creo que lo vamos a conseguir. No hay dos sin tres y sueño con un Nuevo Colombino lleno, al igual que el año pasado con el play-off y con ese ascenso". Quedan siete finales y con la actitud de Ruben, todo será posible.