Vicente García: "Los jugadores llegan a final de temporada en su mejor nivel"

Analizar al rival, gestionar el plan de partido o trabajar el balón parado son algunas de las tareas que Vicente García lleva a cabo en su día a día. El segundo entrenador del Recreativo de Huelva se muestra "encantado" porque "estoy dedicándome a lo que siempre he querido" en "un gran club y con esta historia".

Vicente "desde pequeño tenía claro que mi vida iba a estar relacionada con el fútbol" y así es. Los sueños se cumplen. Con trabajo y dedicación y "desde los 23 años ya empecé a formarme con cursos de entrenador además de estudiar INEF". A partir de ahí "he ido escalando" y ahora "disfruto muchísimo" de la rutina, "hablando de fútbol con un grupo excepcional a nivel personal, y no puedo tener quejas. Estoy haciendo lo que quiero a día de hoy", reconoce el técnico a Huelva Información.

El rol que lleva a cabo el segundo entrenador "depende mucho del rol que le dé el primer entrenador". En el caso de Vicente García "veo muchos partidos del rival, habla con el entrenador del plan de partido que se va a hacer para el próximo encuentro, saber cuáles son los puntos fuertes y débiles del rival, cómo podemos hacerle daño, y también el tema del balón parado", explica el granadino.

La figura del segundo entrenador también sirve de "unión dentro del cuerpo técnico y de la plantilla", porque "la figura del entrenador, la suelen ver los jugadores como más lejana y al segundo, más cercano. Quizás puedes tener ese grado de confianza un poquito mayor con los jugadores que el primero".

Ese es su quehacer durante la semana, pero Vicente se transforma cuando llega el día de partido. "Soy una persona que cambio mucho del día a día al día de partido, me lo dicen mucho", admite. "En el día a día soy una persona muy tranquila que habla, hace los ejercicios, habla de cómo se pueden hacer, de cómo se puede preparar el partido, todo muy normal en los entrenamientos", pero... "en los partidos esa adrenalina, por la que ya tengo alguna amarilla de más, hay un cambio".

Vicente y Abel se complementan, pero "no hay una mezcla perfecta de primer y segundo entrenador". Aún así, "conectamos mucho en lo futbolístico". Por ejemplo, explica, "estoy pensando en cómo hacer el plan de partido, conforme veo los videos del rival, y luego lo ponemos en común y vemos como en el 80% de las veces pensamos lo mismo, entonces eso nos hace ver que estamos en una sintonía muy buena, o muy cercana el uno del otro y vemos el fútbol muy parecido. Entonces yo creo que eso es una virtud". El granadino se siente "muy agusto y creo que él también conmigo", y "si en lo personal va bien, en lo futbolístico también". Ya el pasado curso "conseguimos todo lo que conseguimos y este año estamos consiguiendo esto entonces quiere decir que, en lo deportivo a día de hoy, también funciona".

Su visión en los partidos Sin esa adrenalina de los fines de semana, no podría vivir. Tendría mono

La competición, "al menos en mi caso, hace que me transforme un poco más. Esos nervios, la responsabilidad de tener que sacar los resultados, de representar a un club como el Recreativo de Huelva, hace que esos días de partido sientas esos nervios, esa adrenalina de los partidos, pero es algo que me gusta porque antes la tenía como jugador y, creo que a día de hoy, sin esa adrenalina de los fines de semana, no podría vivir. Tendría mono", asume.

En determinados momentos, el segundo entrenador del Decano ha estado solo en el banquillo. aunque el técnico haya ejercido de primer entrenador en otros equipos y sea algo que "no me pille de nuevas", en este caso "lo tienes que afrontar con naturalidad, con tranquilidad". "Es verdad que intento no actuar exactamente igual cuando no está Abel en el banquillo porque tengo que estar más tranquilo para que no puede haber una posible expulsión ni nada que nos lastre y que nos deje fuera. Cuando estoy de segundo, sí estoy más en otras cosas", cuando ambos están acompañados "sé que tengo su apoyo y es diferente".

Vicente conoce al equipo y la manera de trabajar, ya consiguió de la mano de Abel el ascenso a Primera Federación. "La manera de trabajar sigue siendo la misma" en la categoría de bronce porque el primer técnico del Decano "lo tiene muy marcado y sigue siendo prácticamente igual", pero sí reconoce que "hemos mejorado en el cuerpo técnico al tener un analista y un readaptador de lesiones que no teníamos, en ese sentido nos hemos profesionalizado".

La diferencia de categorías "El salto mayor es de Segunda RFEF a Primera RFEF"

"La manera de trabajar, de preparar los partidos y los entrenamientos y la dinámica de grupo es la misma porque dio resultados la temporada pasada" y eso es algo que se nota porque "el equipo está bien y el vestuario está contento". Ahí no hay diferencia, pero "a nivel de competición, sí". "Creo que dentro de las categorías del fútbol, el salto mayor es de Segunda RFEF a Primera RFEF. De Primera a Segunda División, según jugadores que han estado en ambas categorías, dicen que no hay tantas diferencias", es algo que "se nota en los estadios que visitamos y en los clubes que hay" en la categoría.

Una categoría a la que "el equipo se adaptó rápidamente", admite Vicente García. "Me ha sorprendido para bien como el equipo ha afrontado la temporada". "Lo hemos hablado durante todo este tiempo que no esperábamos estar a estas alturas en la posición que estamos entonces creo que eso hay que valorarlo". El Recre, recién ascendido, sueña con conseguir una plaza para disputar la fase de ascenso, algo que "hay que cogerlo como una ilusión y a ver si podemos meternos en ese play-off".

La realidad es que "que de primeras no llegas ni a planteártelo". El equipo va al día a día, de partido a partido e "intentas hacerlo lo mejor posible". "Los jugadores que llegaron nuevos están dando un nivel muy bueno, los que están del año pasado ya saben cuál es el camino y, hay muchos, que incluso están jugando mejor en Primera que en Segunda RFEF y eso creo que habla bien del grupo, del cuerpo técnico y del club en general". Un trabajo "que está dando esa estabilidad a los jugadores y los jugadores de esa manera creo que pueden crecer y podemos alcanzar objetivos que en un principio no nos planteábamos".

Castalia, un punto de inflexión Somos capaces de remontar un resultado con nuestras armas, con nuestra forma de gestionar los partidos y de hacer, nos vemos fuertes para afrontar lo que queda y para ganarle a cualquier equipo

Tras varios partidos en los que el equipo tenía"algunas dudas, que si no llegábamos bien físicamente, algunos jugadores con molestias", llegó el encuentro con el Castellón. Un punto de inflexión. "Pese a ser una derrota, creo que nos ha reforzado el partido en Castalia". "Con el Castellón, eso se ha borrado de la mente, y nos ha hecho ver que en si en el campo del primer clasificado de la categoría, que para nosotros es el mejor equipo de la Primera RFEF, somos capaces de remontar un resultado con nuestras armas, con nuestra forma de gestionar los partidos y de hacer, nos vemos fuertes para afrontar lo que queda y para ganarle a cualquier equipo", acepta el segundo técnico albiazul.

Si utiliza bien sus armas, el equipo puede competir a cualquiera y "pese a que nos pongamos por detrás en el marcador, porque si ya lo hemos hecho en Castellón, por qué no vamos a hacerlo contra otros. Yo creo que ese partido nos ha reforzado mucho". A partir de ahí, "se ha empezado a ver el nivel de jugadores, porque todos pasan por altos y bajos durante la temporada, como cualquier persona, pero creo que estamos llegando al final de temporada con los jugadores dando su mejor nivel o volviéndolo a encontrar". "El que lo había perdido está volviéndose a encontrar y el que estaba bien, lo sigue estando. Entonces confío muchísimo en estos últimos ocho partidos para poder meternos ahí arriba", anhela.

Ocho finales para el Recre que pelea por conseguir de nuevo la quinta plaza. Y, precisamente, cinco de ellas se disputarán en el Nuevo Colombino, "eso es clave". "creo que es una ventaja que tenemos como equipo para intentar meternos en ese quinto puesto", pero "no vamos a pensar más allá de este domingo". Es lo primero en lo que tenemos que pensar, en ganar. Después vendrá el siguiente y pensaremos en ese domingo, pero es verdad que los partidos de casa van a ser clave. Como seamos capaces de conseguir los tres puntos en los partidos de casa, creo que vamos a tener gran parte de lo que queremos conseguir, hecho". Pero, el entrenador albiazul acepta que "en el fútbol, las cuentas de la lechera no valen para nada, por eso digo que el domingo hay que ganar y luego ya vendrán el resto de partidos".