Abel Gómez: "La UD Ibiza tiene en ataque a futbolistas muy rápidos y talentosos, con mucho gol"

El Recre llegará este domingo al Palladium Can Misses (12:00) sabiendo que tiene en frente a un Ibiza "que está siendo muy importante en la categoría, sobre todo, por los buenos resultados cosechados", afirmaba este viernes el entrenador del Decano, Abel Gómez, en rueda de prensa. Tanto es así que el cuadro celeste aún no conoce la derrota y solo le separan dos puntos del líder, el Castellón.

"Es un equipo con mucho potencial, sobre todo, del centro del campo a la zona de ataque, donde hay jugadores de mucho nivel". Es, en palabras del técnico albiazul, "claro candidato al ascenso". Añadía, además, que la UD Ibiza dispone "de futbolistas muy rápidos y talentosos en la línea ofensiva, donde hay mucho gol". Destaca, asimismo, la "variedad de jugadores, lo cual hace que tengan una gran plantilla", al tiempo que expresa que "lo que queremos es competir como el otro día ante el Málaga y, a partir de ahí, ponerlos en dificultades".

El Recre, según su técnico, ha completado "una buena semana de trabajo en la que hemos desarrollado las ideas que tenemos para enfocar el partido que vamos a necesitar hacer para conseguir los tres puntos". Así, está más que repuesto anímicamente de la abultada derrota ante el Castellón que, "aunque fue fastidiosa, pudimos reaccionar". En este sentido, Abel Gómez considera que la imagen dada en el último partido ante el Málaga "nos refuerza nuestra moral y veo cada vez más competitividad dentro del grupo, algo bueno para nosotros".

De cara al duelo de este domingo, Abel Gómez deja claro que, pese a que el nivel del equipo rival puede influir en la personalidad o propuesta a desarrollar, "queremos tener continuidad en lo que hacemos bien", pero, a la vez, "seguir creciendo como equipo porque aún tenemos mucho margen de mejora".

El sevillano ya tiene en mente el once que comenzará el partido en Can Misses, si bien está a la espera de alguna pequeña molestia de algún futbolista para ver si tiene disponibilidad total. Completar o no la convocatoria con jugadores del filial dependerá de ello.

Una de las preocupaciones de Gómez es el descanso, dado que hay muchas horas de viaje desde que el Recre inicie el trayecto hasta que aterrice en Ibiza, por lo que "trataremos de descansar lo máximo posible el día previo al partido y competir como tenemos que hacerlo".

Quiso también poner en valor el papel de los jugadores que están entrando en las segundas partes. De hecho, a excepción de Pinillos y Caballero, todos han tenido ya minutos. "Es importante el trabajo que desarrollan y dar oportunidades para que todos se sientan partícipes y estén preparados para jugar en cualquier momento", resume el míster.

A modo de balance de lo que va de temporada, Abel Gómez insiste en que el objetivo principal "es el de competir cada domingo de la manera en la que queremos independientemente del rival". Considera así que el cuadro albiazul "está dando un buen nivel, pero queda mucho recorrido por delante". Además, avisa: "la clasificación final no será como la actual. Habrá varios cambios".