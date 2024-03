Abel Gómez: "Llega la fase más importante del campeonato y todo lo que podamos sumar bueno será"

Toca levantarse. El Recreativo de Huelva quiere reponerse este domingo (20:00) de la derrota de la pasada jornada ante el Real Murcia en el Nuevo Colombino. Quiere volver a sumar los tres puntos frente al Real Madrid B tras una semana de "preparar muy bien el partido que tenemos ante un filial, un equipo de mucha calidad, mucho talento y que intentará ponernos las cosas muy difíciles".

Abel Gómez, que cumplirá con su partido de sanción este fin de semana tras ser expulsado en territorio pimentonero, analizó el encuentro de este domingo, pero primero hizo balance del último partido del Decano, de la derrota ante el Real Murcia. "Más allá de las sensaciones fuera, yo creo que en el equipo no hay tanta diferencia en el juego como en los resultados, pero en ciertos aspectos sí tenemos que mejorar", comentó el técnico.

"Creo que el otro día, una vez analizas el partido, hicimos muchas cosas bien, está claro que hay cosas que mejorar porque perdimos, pero no creo que fuese un partido perdido por méritos de uno o de otro. Hay que reforzar las cosas que estamos haciendo bien y mejorar otras que fuera de casa, sobre todo, que nos están penalizando mucho y a la vista está en los últimos resultados" lejos del Nuevo Colombino.

El Recre está manos a la obra y trabaja para corregir esos errores que lo están condenando en los últimos encuentros. "No es un tema de juego, es un tema de competir y manejar mejor esas situaciones a nivel defensivo" y demás "saber que este tramo de temporada va ser complicado". "Nueve partidos con seis fuera de casa y solo tres como local, de esos 27 puntos hemos sacado 14. Lo vemos con perspectiva y en estas tres últimas salidas no hemos conseguido sumar, pero en el cómputo global de esos nueve partidos los números no han sido malos", desde ese punto "hay que seguir mejorando y trabajando sabiendo que en este último tramo va a ser muy difícil, muy duro".

Al equipo le está costando, según explicó Abel en rueda de prensa, es en "acciones muy puntuales y muy concretas". "Creo que no están siendo goles en los que tú no te sientes dominado, son acciones puntuales. El otro día en una transición que pilla en ataque, pilla a Rahim muy alto, Josiel que se había lateralizado y es el que al final cae como lateral, entonces es un tema de ajustar según que situaciones porque si es verdad que ese cierto desorden con balón que a veces tenemos en ataque si hay una pérdida se puede provocar en contra".

"Están siendo acciones de área, centros laterales, unos por falta de contundencia, otros porque se nos anticipan porque al final el rival, el otro día, creo que saca muy buen centro y nos gana justo el medio metro para rematar y creo que es un tema de concentración", aclaró, "hay que estar mucho más activo a nivel defensivo y en el área ser mucho más contundente."

El entrenador del Recreativo dejó claro que no es una cuestión de cansancio porque "si analizas los goles son todos en la primera parte, si son en la segunda parte entonces podríamos pensar que hay cierto cansancio, pero estamos hablando que son en las primeras partes en situaciones que son defendibles y mejorables, pero creo que es un tema de prestar mucha más atención, de corregir ciertos momentos y luego está la calidad del futbolista, pero por lo menos que tengamos esa capacidad de defender mejor y hemos sido fuertes en eso y tenemos que seguir siéndolo" de aquí al final de temporada.

En cuanto al rival de este domingo, el Atlético de Madrid B, comentó que "es un filial de un equipo que todos los años juega Champions League, de un equipo como el Atlético de Madrid que sabemos todos el nivel que tienen y creo que es un filial con mucha calidad, mucho talento y mucha velocidad, sobre todo por fuera". El sevillano espera "ese tipo de equipo que intente defender bien aunque en transiciones son muy peligrosos cuando salen a campo abierto y tenemos que controlar bien a los jugadores que para ellos son diferenciales". A pesar de que el filial colchonero "esté en una situación que de una de cal y otra de arena, creo que a nivel del futbolista, los tiene de mucho nivel y que como tenga el día bueno, te ponen complicaciones".

El Recre tiene que sacar los tres puntos porque "todo lo que podamos sumar bueno será". Llega la recta final del campeonato y "entramos ya en la fase de la que siempre hablamos de los últimos partidos, la fase más importante y, sobre todo, por sensaciones de volver a ganar en casa, de sacar los tres puntos y a nivel clasificatorio nos puede ayudar también porque es un partido muy importante, tenemos que afrontarlo como tal y trabajar mucho para sacarlo adelante", finalizó.