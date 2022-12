A un usuario de Matalascañas le llega un recibo de luz de 1.275 euros con su piso vacío

Más de 20 veces el consumo real de la luz. Juan C. G. recibió en su domicilio una factura de 1.275,79 euros correspondiente al mes de diciembre/enero de 2021-2022 por el consumo eléctrico en su vivienda de Matalascañas. Según denuncia Facua, esta persona residente en Triana (Sevilla) tiene una segunda residencia en Matalascañas. Todavía le dura el mal cuerpo. En enero de 2022 recibió en su domicilio una factura de la luz por importe de 1.275,79 euros correspondiente, teóricamente, al periodo de facturación comprendido entre el 15 de diciembre de 2021 y el 11 de enero de 2022.

"Me mandaron la factura de más de 1.200 euros por dos veces. Me lo cargaron en el banco una vez y fui para que anulasen el cobro. A los tres o cuatro días me lo volvieron a cargar y lo volví a anular", cuenta el afectado. Fue entonces cuando decidió poner los hechos en conocimiento de Facua Sevilla.

El equipo jurídico de la asociación redactó un escrito pidiendo explicaciones a Energía XXI, la comercializadora del grupo Endesa que ofrece la tarifa semirregulada PVPC. Así, le reclamó que aclarase a su socio sobre cuál había sido el consumo real en el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2021 y el 11 de enero de 2022, ya que resultaba imposible, aseguran desde la asociación, que un piso, que en esas fechas estaba además deshabitado buena parte de los días, hubiese consumido 4.194kWh en 27 días.

Del mismo modo, también se exigió a la comercializadora que cesase los requerimientos de pago, y que no interrumpiese el suministro hasta que se resolviese la problemática sufrida. Finalmente, el departamento de Relaciones con Consumidores y Mediación de Energía XXI ha contestado a la asociación informando de que proceden a hacer una rectificación en la factura. Su cuantía ha pasado a ser de 79,87 euros y el consumo de 204kWh, frente a los 1.275 euros y los 4.194kWh que la compañía reclamaba al afectado.

Ninguna explicación al error

En la misiva, la comercializadora se excusa en que se había limitado a facturar en función de los datos que le proporcionó la compañía distribuidora, responsable final de la lectura de los contadores, aunque no da ninguna explicación más sobre cuál había sido el motivo de ese error de la distribuidora. "Desde que reclamé a través de facua y regularizaron la situación ya no he vuelto a tener más problemas, y me llegan las facturas mensualmente con el consumo real", explica Juan.