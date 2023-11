El sorteo extraordinario de la ONCE deja un millón de euros en Valverde del Camino

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha repartido un premio de un millón de euros en Valverde del Camino en el sorteo celebrado en la noche de este sábado. El vendedor de la ONCE Francisco Javier Blanco es quien ha llevado la ilusión del 11/11 de la ONCE a la localidad onubense, donde ha vendido un cupón premiado con ese millón de euros.

Blanco es vendedor de la ONCE desde 2003 y vende de forma ambulante por toda la localidad. Siendo uno de los ocho vendedores que la ONCE tiene en este municipio de 13.000 habitantes, le conoce todo el pueblo. Francisco Javier vendió la serie agraciada con el millón de euros y 19 cupones premiados con 2.000 euros cada uno, por lo que ha repartido en total 1.038.000 euros entre sus vecinos.

“Estoy muy contento por mis clientes y por mi pueblo, que está la gente revolucionada -dice esta mañana-. Es un premio grande y la gente lo agradece, espero que le haya tocado a una persona que lo necesite”. Francisco Javier incluye en su itinerario de venta fábricas de Valverde así que todavía no sabe dónde ha repartido la suerte. “Yo voy por las casas, entro en las casas a dejar el cupón, sobre todo de personas mayores, tengo una vinculación muy directa con mis clientes. Es una alegría muy grande”, afirma orgulloso.

Este sorteo ha dejado otro premio igual en la plaza de abastos de Algeciras, gracias a Virginia Gómez que vendió otra de once series agraciadas con otro millón de euros y otros 19.000 euros en premios a las cinco cifras. Más afortunada todavía ha resultado Santiago de Compostela, donde el 11/11 de la ONCE ha repartido 16,4 millones de euros en la capital gallega, donde se ha vendido la serie agraciada con los 11 millones de euros y 108 cupones más premiados con 50.000 euros cada uno. Se da la circunstancia de que Galicia repite como agraciada en este sorteo, ya que el año anterior los 11 millones fueron a parar a Ribadeo, en la Playa de las Catedrales.

El resto de los premios del Extra del 11/11 de la ONCE se han repartido entre Cataluña, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. En total este sorteo ha repartido 22 millones de euros solo en premios mayores entre cinco comunidades autónomas.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha puesto en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón. Además de 119 premios de 50.000 euros, y 1.309 de 2.000 euros. Los productos de juego responsable de la ONCE se pueden adquirir en la red de 19.000 vendedores de la Organización; en www.juegosonce.es, y en establecimientos autorizados.