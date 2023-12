El ganador de 25 millones de euros en Mazagón trabaja como repartidor de leña y nació en Calañas

El ganador de los 25 millones de euros en Mazagón trabaja en un negocio de venta de leña popular en la localidad. Se trata de un hombre de unos 40 años, natural de Calañas y cuya familia es muy conocida en el municipio. Desde hace años, se trasladó al pueblo costero donde reside y trabaja, tratándose de una persona bastante popular. Alguien conocido que de la noche a la mañana se ha convertido en un millonario gracias a La Primitiva.

Un día antes de la lotería de Navidad, donde todas las miradas estaban puestas en el sorteo más popular del año, un residente de Mazagón se hizo con uno de los mayores premios de la historia de la provincia de Huelva, ganando casi 25 millones de euros. Un noticia completamente inesperada que dejó la mayoría de los habitantes anonadados. Se trata de un hecho que ha agitado la curiosidad de todas las personas que viven allí, que ya realizan sus indagaciones para conocer la identidad del afortunado. Se ha corrido la voz de cuál es su identidad debido a que todos los días visitaba el bar en el que ha ganado el gran premio.

La cafetería París es el lugar en el que se encuentra el Despacho Receptor encargado de validar el premio de 25 millones de euros, que se ha llevado el conocido repartidor de leña. Es un bar en el que se reúnen numerosas personas que llevan la mayoría de su vida viviendo en Mazagón, que se encuentra a su entrada, muy cerca del centro donde están todos los bares y restaurantes.

El dueño del local, Francisco Martín López, ha contado que "se trata de un cliente asiduo que viene a tomar café diariamente antes de comenzar su jornada laboral, y aunque reside en Mazagón, nació en Calañas". El afortunado vive en el pueblo "es un hombre muy conocido entre los residentes", ha explicado.

La cafetería, situada en la Avenida Conquistadores número 3, lleva abierta más de 50 años y su dueño se encuentra al frente de ella desde hace 39. "Se trata de un lugar al que vienen numerosos residentes de la localidad y tiene una clientela bastante fidelizada", ha comentado Francisco, que conoce al ganador de los más de 24 millones de euros, "anoche me llamó para decirme que había ganado un premio pero no me dijo la cantidad", ha añadido.

Desde el Despacho Receptor número 39.100 de la localidad onubense nunca se había repartido tal cantidad de dinero. Según ha comentado el dueño, "también vendemos lotería de Navidad y no nos esperábamos que tocara este premio el día antes". La cafetería París no tiene prevista ninguna celebración y están teniendo un día normal con sus clientes de siempre, según ha contado su dueño, que no ha visto al ganador desde ayer jueves.

El dueño de un boleto de La Primitiva validado en Mazagón (Huelva) percibirá 24.258.444,48 euros al haber sido el único acertante de Categoría especial (seis aciertos + reintegro) en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganador del sorteo de La Primitiva ha estado formada por los número 46, 15, 43, 48, 11 y 29. El número complementario es el 25, el reintegro el 3 y el Joker 7977776. La recaudación del sorteo ascendió a 11.286.286 euros.