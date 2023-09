Este es el plazo de inscripción para el sorteo de los Reyes Mayos de 2024 de Punta Umbría

Tan solo quedan tres meses para la Navidad y Punta Umbría ya se prepara con ilusión para vivir una de las fechas más especiales del año. Por eso informa que las personas que deseen encarnar a los Reyes Magos de Oriente en la Cabalgata de enero de 2024 pueden apuntarse a partir del próximo lunes, 11 de septiembre, y hasta el 11 de octubre, en el sorteo que organiza el Ayuntamiento costero para elegir a Sus Majestades.

Pueden apuntarse todos aquellos hombres o mujeres mayores de 21 años que estén empadronados en el municipio y que no hayan sido reyes en años anteriores. La elección será intransferible, por lo que el candidato resultante no podrá delegar su nombramiento en nadie. Por motivos de seguridad y de espacio en las carrozas, cada Rey Mago deberá llevar, como máximo, seis pajes que deben tener cumplidos los 18 años, no pueden ser menores. Además, cada uno de los elegidos se compromete a aportar un mínimo de 300 kilogramos de caramelos. Y, como novedad, se ha añadido entre los requisitos que no se permitirá beber alcohol en las carrozas.

Los interesados pueden entregar su solicitud por tres vías distintas: en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, en horario de 09:00 a 13:00; enviando la solicitud escaneada al email sac@puntaumbria.es; o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento en la dirección web umbria.sedelectronica.es

El sorteo en el que se elegirá a Melchor, Gaspar y Baltasar se celebrará el día 16 de octubre, a las 20:00, en la Sala Polivalente del Centro Cultural.

En palabras de la concejala delegada de Festejos, Cinta López, “el día de Reyes se vive siempre con especial ilusión. Tener ahora el privilegio de organizar la Cabalgata de nuestro pueblo me causa una gran alegría, que igualo en la balanza con el compromiso y la ocupación que implica esta encomienda”.

Respecto al sorteo, invitó a participar “a todos los vecinos y vecinas que hayan tenido alguna vez ese deseo de repartir la ilusión de la Navidad por nuestras calles, para que puedan vivir en primera persona ese cometido tan fascinante, sobre todo para los más pequeños de la casa”.

Nuevo Comandante de puesto de la Guardia Civil en Punta Umbría

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha recibido al nuevo Comandante del Puesto de la Guardia Civil en el municipio, el Teniente José Antonio Ortega Martín, con el que ha mantenido una reunión en alcaldía, en la que también ha estado presente el capitán jefe de la Guardia Civil de la Compañía de Moguer, Raúl Lozano Gutiérrez, así como el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, José Antonio González.

Hernández Cansino dio la bienvenida al nuevo Comandante, en el que es su primer destino, trasladándole el apoyo de este Ayuntamiento a la Guardia Civil. Del mismo modo, manifestó “la coordinación y colaboración existente entre el Consistorio puntaumbrieño, la Policía Local y la Benemérita para afrontar todos los asuntos relativos a la seguridad ciudadana del municipio”.

Ortega, por su parte, agradeció al regidor municipal su acogida y mostró su ilusión y su empeño en este nuevo cometido.