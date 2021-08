Los incendios de Bonares y Lucena del Puerto "han podido ser intencionados"

El alcalde de Bonares, Juan Antonio García, también vicepresidente de la Diputación de Huelva, ha señalado que "todos los indicios" apuntan "a pensar" que los incendios forestales declarados en Bonares y Lucena del Puerto "han podido ser intencionados", pero ha señalado que será la Policía Judicial la que "determine" este extremo a lo largo de sus investigaciones.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios durante una rueda de prensa, en la que ha reseñado su "frustración e impotencia" al ver que el fuego en su municipio se daba en un núcleo "rodeado de población" y que se encontraba "diseminado" con "vecinos que creían que perdían su vivienda", aunque finalmente "fueron afectadas de forma parcial".

En este punto, ha señalado que la hora a la que se generó el incendio forestal "hace pensar que fue intencionado, para que no hubiera medios aéreos", si bien ha apuntado que "no quiere pensar" que haya personas "que actúen de esa manera", pero que "todos los indicios apunta a que pudiera ser". Igualmente ha manifestado que este incendio, actualmente controlado, ha sido "muy complicado, ya no por el número de hectáreas" -30 según el Plan Infoca-, sino por "el lugar de dónde se encontraba, con viviendas en el foco principal del fuego".

Finalmente, ha agradecido el trabajo de los efectivos del Infoca y de los bomberos del Consorcio Provincial, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los vecinos y agricultores "que ante una llamada acudieron en masa con sus tractores" en una noche "de trabajo intenso".

Ahora, continúan evaluando los daños causados en las viviendas para ver "que podemos aportar desde el Ayuntamiento a los vecinos, ya que algunos han tenido afectaciones en servicios básicos como la luz y el agua". Por otra parte, con respecto al incendio de Lucena del Puerto, han mantenido que es "curioso que a horas de darse por estabilizado el incendio de Bonares surja a poco metros otro conato, con tres focos distintos, lo que hace pensar que también pueda ser intencionado".

Asimismo, ha explicado que la situación fue "un poco caótica" puesto que una parte del fuego iba en dirección al pueblo y "se metió prácticamente en la zona urbana donde había cocheras con animales y domicilios". Una situación que ha tildado de "dramática", teniendo en cuenta además las rachas de viento.

En este punto, ha reseñado que este incendio se originó "en otro horario", donde sí pudieron participar los medios aéreos, toda vez que ha subrayado que "gracias al operativo se pudo estabilizar antes de que llegara la noche". García ha señalado que, tanto la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, como él, van a visitar al alcalde de Lucena, Manuel Mora, la zona afectada en Lucena. Así, ha indicado que Mora ha explicado que la situación está "estable", pero que anoche además surgió otro foco en el asentamiento "que podía haber ocasionado una desgracia muy grande".