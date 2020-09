“Hemos hecho un esfuerzo titánico para poner en marcha el Ayuntamiento en apenas un mes”

–¿Esperaba celebrar su 54 cumpleaños al frente de la alcaldía de Cartaya?

–Nunca lo hubiese pensado. No estaba mi itinerario vital ocupar la Alcaldía de Cartaya, pero el destino me ha traído hasta aquí, donde me siento muy contenta y querida por el pueblo de Cartaya.

–¿Cómo se siente por el hecho de ser la primera mujer alcaldesa de Cartaya?

–Con una responsabilidad enorme. Y además orgullosa porque el Partido Socialista me ha dado la oportunidad de ocupar un cargo tan importante en el pueblo donde nací, donde me he criado y donde vivo, pudiendo así representar a mis vecinas y vecinos, y llevando el nombre Cartaya por todos los lugares a los que me lleve este cargo. Como mujer también muy orgullosa, y contaré una anécdota: en mis primeros días al frente de la alcaldía una vecina me contó que al decirle a su hija pequeña que yo era la nueva alcaldesa, ésta le preguntó ‘¿mamá, las mujeres pueden ser alcaldesas?’, y cuando le dijo que sí su hija le comentó que siendo así, de mayor quería ser alcaldesa. Si mi cargo sirve para abrir el camino a otras mujeres hacia puestos de responsabilidad, eso es muy positivo.

–Ya ha ocupado anteriormente cargos en el Ayuntamiento de Cartaya, algunos de ellos de responsabilidad. ¿Cuál ha sido su trayectoria en la institución?

–Inicialmente fui trabajadora de la casa, precisamente en el Área de Igualdad, donde hicimos un trabajo muy importante de formación y concienciación por la igualdad. Políticamente comencé en el año 2003 como concejala de Desarrollo Local y Agricultura, siempre con convicciones feministas en favor de que las mujeres tenemos que estar en todos los ámbitos de la vida, incluido el político, en igualdad con los hombres.

–¿Qué le aporta haber sido previamente concejala, tanto en el Gobierno, como también en la oposición?

–Mucho. Sobre todo una enorme experiencia que hoy estoy volcando en mi gestión como alcaldesa. Conocer la casa es muy importante porque conoces a la gente, su estructura, y porque tienes claro cómo engrasarla para ponerla en marcha de forma rápida. En este sentido hemos hecho un esfuerzo titánico en nuestra primera semana al frente de la alcaldía, tanto Alexis Landero, como yo después, porque en apenas una semana pusimos en marcha el Ayuntamiento, a lo que también contribuyó tener un buen acuerdo con –nuestros socios de gobierno.

–En su anterior etapa como concejala eran otros tiempos, los de las mayorías absolutas de Juan Antonio Millán. Ahora el PSOE gobierna con otras dos formaciones políticas (Adelante y Ciudadanos). ¿Cómo son las relaciones entre los tres partidos?

–Son buenas. Impera el diálogo y el consenso. Hablamos a diario de los proyectos y de lo que queremos para Cartaya, porque nos ha unido sobre todo nuestro amor hacia el pueblo y nuestras ganas de cambiar las cosas.

–¿En qué cree que han notado los cartayeros que ha habido un cambio de gobierno?

–Llevamos poco más de un mes, y los cambios más importantes están en primer lugar en la atención a la ciudadanía porque al contrario que antes, las puertas del Ayuntamiento están ahora abiertas mañana y tarde; en segundo lugar en los servicios porque hoy el pueblo está mucho más limpio que hace un mes, y porque Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil cuentan con más servicios funcionando que hace 30 días; y en tercer lugar en la planificación del futuro ya que cuando hemos llegado no la había y se iban resolviendo los problemas que surgían día a día, y hoy sí la hay.

–¿En qué va a centrar el nuevo equipo de Gobierno sus esfuerzos para que los vecinos sigan notando el cambio durante los tres años que restan de legislatura?

–En primer lugar en que los servicios lleguen a todos los ciudadanos, eso para nosotros es una prioridad. También en el bienestar y la seguridad, en lo que ya hemos avanzado llegando a acuerdos con la Policía Local. Igualmente en la materialización de proyectos centrados en las energías renovables que pronto verán la luz. Y todo ello de la mano de los ciudadanos ya que vamos a implementar la agenda 20/30, una herramienta que va a mejorar la participación ciudadana y los servicios que reciben los vecinos. Ahí es donde vamos a integrar todos los proyectos de desarrollo sostenible encaminados a la eliminación de la pobreza, al fomento del empleo digno o a potenciar las energías renovables, entre otras muchas cuestiones. Y es que la sostenibilidad tiene que ser un pilar para Cartaya como pulmón verde de la provincia con sus 12.000 hectáreas de pinar. Aquí también entra el turismo sostenible y no centrado solo en el de sol y playa, sino también en el de interior del municipio. En materia de urbanismo vamos a optimizar los recursos que tenemos y vamos a apostar por la vivienda de protección oficial, una demanda histórica de los cartayeros. En definitiva, vamos a cubrir todas las necesidades que durante los años que hemos estado en la oposición nos ha demandado la ciudadanía a los tres partidos del actual gobierno local.

–Algunos de los temas de los que más se ha hablado en Cartaya en los últimos años han sido la limpieza, la seguridad ciudadana y las barreras arquitectónicas…

–Ya hemos puesto en marcha un plan de choque de limpieza ya que nosotros éramos los primeros que nos quejábamos de este tema porque la inmensa mayoría de nuestras calles estaban poco limpias, y hoy la ciudadanía ya nos está reconociendo una mayor limpieza. Igualmente hemos iniciado un plan de choque para el embellecimiento del pueblo, lo cual va a ser también uno de nuestros objetivos porque Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil tienen que mejorar su imagen, y los vecinos tienen que sentirse partícipes de ello, y orgullosos del pueblo donde viven. En materia de seguridad estamos trabajando en la mejora de la plantilla de la Policía Local, para lo que ya nos hemos comprometido con ellos en una ampliación de la misma, así como en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que faciliten su trabajo en favor de la seguridad, tanto en los cascos urbanos como en el medio rural. Y sobre las barreras arquitectónicas tenemos que ser un pueblo accesible y desde Urbanismo ya se está trabajando en ello. En solo un mes ya hemos localizado numerosos puntos donde tenemos que acometer mejoras de forma inmediata.

–En los últimos días ha anunciado la renuncia a su sueldo como alcaldesa en el Ayuntamiento. ¿Tiene algo que añadir al respecto?

–He tenido que adoptar una decisión sobre si tener sueldo del Ayuntamiento, o mantener el que tengo como senadora, y he optado por esto último por la única razón de ahorrarle a las arcas municipales ese dinero. Somos un equipo de Gobierno donde en estos momentos estamos cuatro personas sin cobrar del Ayuntamiento, a la que se suma otra que está percibiendo menos del 50 por ciento del sueldo. Y lo que pretendemos es ahorrar dinero a las arcas municipales. Cuando se cierre la situación en que van a quedar definitivamente los concejales del equipo de Gobierno el Ayuntamiento se va a ahorrar un total de 206.000 euros al año con respecto al anterior gobierno local. En mi caso puedo estoy disponible las 24 horas del día para los ciudadanos de Cartaya, los 365 días del año, sin que ello suponga gastos para el Ayuntamiento.

–¿Va a poder compatibilizar su cargo de senadora con el de alcaldesa?

–Si, y ello supone un coste personal muy alto que he decidido afrontar. De esta forma, repito, estaré disponible las 24 horas del día y los 365 días del año para los ciudadanos de Cartaya, salvo los días que tenga que dedicar en Madrid a las labores que se me encomienden en el Senado, lo cual también va a ser muy positivo para Cartaya porque en muchos de mis viajes a Madrid realizaré gestiones destinadas a conseguir cosas para Cartaya. Así, ser senadora es para mí un valor añadido para la Alcaldía.

–¿Cree que la pandemia complica aún más la gestión pública de un alcalde?

–Es un momento difícil en el que hay que extremar la seguridad, la prevención y la higiene, lo cual nos ocupa, y preocupa mucho. Por ello estamos desinfectando continuamente los tres núcleos poblacionales, así como pidiendo colaboración ciudadana, que es fundamental para mantener los actuales números que registra Cartaya en cuanto a contagios por coronavirus. Por otra parte surgen muchísimas necesidades que no existían antes, y que por tanto no estaban contempladas en unos presupuestos municipales que no habían sido pensados para gestionar en tiempos de pandemia y que han tenido que ser adaptados a la situación. Pero también se producen otros muchos problemas de carácter económico que a la larga se van a notar más y que tendremos que afrontar los ayuntamientos poniendo nuestro granito de arena. Y aquí aprovecho para pedir a las administraciones, entre ellas a la Junta que para nosotros es la más cercana, colaboración estrecha con los ayuntamientos, la cual hasta ahora está siendo más bien lejana. Por ejemplo, a las puertas del inicio del curso escolar, nos encontramos ante una incertidumbre tremenda, lo cual nos preocupa mucho a los alcaldes y alcaldesas porque hay que dar seguridad a los escolares que se van a incorporar a clase. Para ello la Junta tiene que tomar las riendas de sus competencias garantizando una vuelta al cole segura.

–También el turismo, uno de los pilares económicos de Cartaya, se está viendo afectado por la pandemia…

–Creo que este verano estamos salvando los muebles porque Cartaya se ha erigido en un destino seguro al que principalmente ha venido turismo nacional. Según los hoteleros de Cartaya sus instalaciones se han mantenido con niveles de ocupación más altos que las del resto de la provincia. Pero lo peor está por venir cuando acabe el verano porque va a haber un gran problema con el turismo extranjero que venía de los países del norte de Europa durante la temporada alta de golf en otoño e invierno. Tenemos que prestar una especial atención a este segmento y, por tanto, elevaremos la situación tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España porque nos preocupa mucho los negocios que viven de esa temporada otoñal tan importante para Cartaya.

MOCIÓN DE CENSURA

–¿Cómo vivió la moción de censura del pasado mes de junio que la llevó a la alcaldía?

–Con tristeza durante los 15 días que pasaron entre que se registró y se debatió porque Cartaya mostró la cara más fea de la política con una actitud rastrera por parte de los partidos que entonces gobernaban. Creo que no hubo un enfrentamiento político de ideas, sino una lucha encarnizada, rayando lo mafioso, por desprestigiar la imagen política principalmente del PSOE. Aquellas acciones son indignas de los responsables políticos que las llevaron a cabo porque para mí la política tiene que ser un juego limpio, donde confrontemos ideas, y donde pongamos proyectos por delante de intereses personales. Y en esos 15 días vimos cómo fue un acoso y derribo hacia la cabeza visible en aquellos momentos del PSOE. Por el contrario, como Cartaya no se merecía lo que estaba pasando, esa persona dio un paso al frente hacia la honestidad con el objeto de sacar al pueblo del fango político en el que lo metieron.

–¿Cómo justifica dicha moción?

–Pues porque fue presentada por el partido político que había ganado las dos últimas elecciones locales, y apoyada por dos partidos, contra un gobierno que era minoritario con respecto a quienes la presentamos. Y repito, en ningún momento se confrontaron ideas, solo hubo una cacería política contra una persona, en la que se implicó a familiares, y donde se enseñó la cara más fea de quienes dicen ser políticos. Y es que la política no es la denuncia permanente, ni el acoso al contrario y a sus familiares. De hecho a mí también me involucraron con una denuncia falsa que el tiempo dirá si llegó a presentarse, o no, y en la que hasta llegaron a aportar datos falsos solo para manchar mi prestigio. ¿Y porque hicieron todo esto?, pues por intereses personales de quien entonces ocupaba el sillón de la Alcaldía, de la que hoy se puede demostrar que su gestión estaba marcada por una notable falta de interés por desarrollar su papel como alcalde. Creo que defendió más no perder el sillón que la gestión que había realizado durante un año como alcalde.

–¿Cree que las acusaciones que se realizaron aquellos días contra quienes presentaron la moción unió más a los tres grupos que ahora gobiernan?

–Creo que sí porque nos unimos frente a la adversidad. Pero también demostró, y esto es muy importante, la honestidad de quienes la presentamos, lo cual nos dio credibilidad. A Ciudadanos porque su concejal se mantuvo fiel a su posición inicial y al compromiso adquirido con IU y PSOE a pesar de la presión que tuvo que aguantar esos 15 días, en los que le ofrecieron muchas cosas. La demostró también nuestro secretario general, Alexis Landero, dando un paso al frente hacia la honestidad para sacarnos del fango en que otros partidos como el PP quisieron meter a la política cartayera. Y lo demostró IU manteniéndose fiel a la palabra dada. Creo que todo aquello puso en valor ante la ciudadanía que éramos un equipo fuerte y honesto.