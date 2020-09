Las actuaciones tras el incendio de Almonaster se iniciarán “a finales de este mes o principios de octubre"

Aprobada por unanimidad la PNL para la restauración de la zona

El Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad la Proposición No de Ley socialista para poner en marcha el plan urgente de restauración de la zona afectada por el incendio de Almonaster. El debate provocó el cruce de reproches entre el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, y la parlamentaria por Huelva del PSOE, Manuela Serrano. González destacó la labor de los dirigentes populares “porque la consejera estuvo desde el minuto uno pendiente mañana, tarde y noche. Al lado de los profesionales. Al igual que Loles que estuvo allí y adelantándose a todo lo que sucedía y por supuesto el presidente de la Junta que fue cuando tuvo que ir, no como Susana Díaz que no apareció en el incendio de la Granada de Riotinto”. Serrano reprochó “la falta de autocrítica del gobierno de la Junta durante y después del incendio, atacando al PSOE y buscando a quién echar las culpas, cuando el único problema es que no aceptan las críticas. Son incapaces de hacer autocrítica, a sabiendas de que el presidente Moreno Bonilla no puede desentenderse cuatro días del mayor incendio de Andalucía”.