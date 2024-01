La Junta señala que este martes acudirán técnicos al IES San Blas para tomar mediciones para la obra

La Junta de Andalucía ha dado los primeros pasos para acometer las obras necesarias en el IES San Blas de Aracena, debido a los notables desperfectos que complicaban de forma evidente la docencia en el centro. El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, ha destacado este lunes que técnicos de la Agencia Pública de Educación van a acudir este martes a Aracena para "tomar las primeras mediciones y poder redactar el proyecto necesario para acometer las obras" en el IES San Blas, por lo que espera que, "lo antes posible, puedan acometerse las actuaciones para solventar definitivamente los problemas en infraestructura que vienen sufriendo con anterioridad".

Así lo ha manifestado el delegado en un audio remitido a los medios después de que el AMPA y alumnado del centro se hayan concentrado en la mañana de este lunes para pedir soluciones para los desperfectos que sufre el centro, sobre todo el edificio 5, que han provocado incluso el cierre de dos aulas. Al respecto, Soriano ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" con respecto a "las deficiencias de la cubierta" del edificio, ya que "están todos los servicios de esta Delegación trabajando conjuntamente con el centro", al tiempo que ha subrayado que "lo más importante es que ahora mismo todo el alumnado está recibiendo las clases" y "están reorganizados los diferentes espacios existentes en el centro".

"La noticia es que la Junta de Andalucía ha activado una obra de emergencia para poder solventar estas deficiencias, que vienen provocadas principalmente por la falta de mantenimiento y conservación del edificio en décadas pasadas. Es importante resaltar, por tanto, el esfuerzo de la Junta Andalucía para atender a esta comunidad educativa y, por supuesto, que se cumplan todas las medidas de seguridad para que no ocurra ningún problema", ha afirmado el delegado. Finalmente, ha insistido en que en estos momentos se está trabajando, "en coordinación con el equipo directivo" para "tomar todas las medidas necesarias", ha concluido Carlos Soriano.

Protesta con pancartas y cascos

El alumnado del Instituto de Educación Secundaria (IES) San Blas de Aracena ha decidido no entrar a clase en la mañana del lunes y provistos de pancartas y, algunos de ellos con cascos de obra, han protagonizado una protesta por el estado de deterioro que presenta el edificio.

Según han informado fuentes de los padres de alumnos del colegio, pese a que en un principio, la comunidad educativa estaba llamada a secundar una concentración a la hora del recreo, los alumnos, a primera hora, no han entrado al centro y se han manifestado por la arteria principal de la localidad, la Gran Vía.

Han portado pancartas en las que pueden leerse: "Queremos un futuro decente, no dirigentes incompetentes"; "Queremos acabar el curso, no acabar bajo los escombros"; "En el San Blas no nos vamos a callar, queremos ayuda" o "no queremos clases en ruina".

El alumnado ha entrado en el instituto a la hora del recreo para concentrarse junto a los edificios deteriorados.