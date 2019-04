La Sierra se une en la 34 edición de las Jornadas del Patrimonio

Los Marines es la capital serrana este fin de semana. A esta localidad de sólo 450 habitantes se le ha encomendado la celebración de las Jornadas de Patrimonio serranas, seguramente la más veterana de Andalucía, con más de tres décadas de trayectoria, convertidas en un escaparate cultural y social. Hay 31 pueblos en el partido judicial de Aracena implicados en esta tarea de preservar, valorar y dar a conocer la riqueza de su historia y tradición, de los que sólo seis restan por ser sede como es ahora Los Marines.

Durante este fin de semana se han programado nueve exposiciones, todas próximas a la céntrica plaza donde está el Ayuntamiento y la Iglesia, donde, a su vez, se recoge una exposición patrimonial permanente y se pronunciará hoy una de las ponencias, al margen del salón de actos, sede central de las charlas.

Las primeras conferencias en la tarde de ayer tuvieron una vertiente más local, para extender su temática al resto de la Sierra hoy, mañana y tarde, y durante la mañana del domingo.

La apertura de esta 34 edición, en la mañana de ayer, convocó a numeroso público en los Centros Sociales de la localidad serrana. Hasta allí se desplazó la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, que aprovechó su visita para dejar claro su compromiso con la comarca.

“La Junta de Andalucía trabajará sin descanso para poder satisfacer las necesidades de los municipios de la Sierra”, señaló en un discurso breve y con algún lapsus geográfico. Aseguró Verano que el nuevo Gobierno andaluz “está trabajando en atraer inversiones, crear empleo, mejorar las comunicaciones y que los serranos tengan calidad de vida y puedan permanecer en sus pueblos sin necesidad de emigrar”. No concretó ese compromiso, sin embargo, en inversiones ni medidas concretas para la Sierra.

La Diputación de Huelva estuvo presente en la persona de su diputado comarcal serrano, Ezequiel Ruiz, que destacó el alto nivel e interés que cada año suscitan las jornadas patrimoniales, con la vinculación del pueblo en su conjunto mediante asociaciones, particulares, comunidad educativa y colaboradores.

La organización de las 34 Jornadas de Patrimonio corre a cargo de la Federación de Asociaciones de la Sierra y del Ayuntamiento de Los Marines como anfitrión. El presidente de la Federación, Ignacio Garzón, destacó cómo este año Los Marines, como en cada edición los pueblos que son sede, es el foco de interés de la cultura en la Sierra.

Faltan candidatos

Lamentó, sin embargo, que para 2020 aún no haya designado ningún pueblo como anfitrión, al no haberse celebrado todavía las elecciones municipales, en previsión de cambios en los gobiernos municipales. El objetivo y la prioridad, en cualquier caso, señaló Garzón, es que se celebren en alguno de los seis municipios de la comarca serrana que todavía no han sido sede. En caso contrario, añadió, los candidatos deberían encontrarse entre aquellos que sólo han acogido una vez las jornadas.

Este llamamiento del responsable de la organización se produjo ayer en un salón de Los Marines casi lleno de público, con muchos vecinos, mayoría de edad avanzada, entre el que apenas una decena de representantes municipales dieron presencia a otros tantos municipios serranos. Faltaron dos terceras partes de los 31 pueblos de la comarca pese a estar todos invitados y ser estas jornadas uno de los escasos foros en los que se refleja la unidad de la comarca.

El interés de Garzón viene por la posibilidad de que durante la clausura de mañana algún pueblo manifieste su voluntad de acoger la próxima edición y se le entregue el testigo en la escenificación de un acto en el que Radio Sierra de Aracena entregará a Santiago González Flores el premio al Serrano del Año.