Roban un barco del puerto y lo abandonan a la deriva sin motor

Manuel Emilio González Ponce, un vecino de Lepe y usuario del Puerto deportivo de El Terrón, instalación náutica dependiente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha denunciado el robo del que fue objeto la pasada semana su embarcación de recreo. Se la llevaron de madrugada de su punto de atraque para dejarla después a la deriva en aguas del río Piedras, tras robarle el motor y otros elementos de navegación valorados en casi 20.000 euros.

Según narra el propio afectado a Huelva Información, los hechos tuvieron lugar durante la noche del 4 de septiembre y la madrugada del día siguiente, cuando los autores del robo sustrajeron en primer lugar un bote de las mismas instalaciones donde se encontraba su embarcación, para trasladarse con él hasta el Club Náutico Río Piedras, situado aguas abajo en El Rompido, de donde se llevaron otro bote "con el que finalmente regresaron al puerto de El Terrón para llevarse mi barco de reata".

Estos hechos han sido denunciados en el puesto de la Guardia Civil de Lepe por González Ponce, quien detalla que el día siguiente, miércoles 5, encontró su barco a la deriva en unos caños del río Piedras, cerca de El Rompido, pero que le faltaba el motor Yamaha de 100 caballos y cuatro tiempos, toda la mecánica de la embarcación, la dirección hidráulica, las baterías, la lona y otros elementos de navegación. A ello se suman los destrozos ocasionados ya que "cortaron todos los cables de las conexiones y hasta rompieron una parte del casco situada en la popa de la embarcación para sacar el motor.

En total, este vecino de Lepe calcula que el valor del material sustraído y de los destrozos ocasionados podría llegar hasta los 20.000 euros.

Manuel Emilio también ha puesto el caso en conocimiento de la gerencia del puerto, ante cuyos responsables ha expresado su "indignación", sobre todo con el objetivo de que "no vuelvan a repetirse este tipo de hechos". Y es que, según prosigue, "es inexplicable que la vigilancia del puerto no se percatara del robo de mi embarcación hasta que el propietario del bote que sustrajeron en El Rompido no vino aquí contando lo que le había sucedido esa misma noche".

El afectado y otros usuarios añaden que "desde hace tiempo se vive una situación de constantes robos a embarcaciones, lo cual lleva a muchos propietarios, por miedo, a adoptar medidas drásticas como tener que amarrar los barcos con cadenas al punto de atraque". Algo que "nunca se había visto -prosiguen- y que no es normal en un club en el que pagas por la estancia y vigilancia de tu barco". Por ello, piden que se incremente la vigilancia y recibir el "mismo trato" que otras instalaciones náuticas gestionadas por la APPA.