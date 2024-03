Susana Rivas reclama atención en el IES Muriel por su estado de "dejadez lamentable"

La secretaria de Ciudadanía y Derechos Sociales del PSOE-A y parlamentaria onubense, Susana Rivas, ha querido conocer hoy in situ, de la mano de la secretaria general de la Agrupación Municipal de Lepe y portavoz en el Ayuntamiento, Bella Canales, la “situación lamentable de dejadez y abandono” en que se encuentra el IES José Antonio Fernández Muriel de Lepe. La finalidad es preparar una pregunta a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, mañana en la comisión de Desarrollo Educativo del Parlamento, de la que Rivas es portavoz socialista, para que diga cuándo piensa abordar los muchos problemas que presenta el centro y que han sido reiteradamente denunciados por la AMPA y por el propio Partido Socialista, que presentó recientemente una moción en el pleno municipal.

Rivas ha recordado que desde hace varios años el Grupo Parlamentario Socialista viene preguntando al Gobierno de Moreno Bonilla qué pasa con el IES Muriel. En 2022 “registramos una pregunta porque ese año se inició el curso escolar con una situación lamentable en cuanto a limpieza y mantenimiento del centro. En aquel momento, la consejera se comprometió a dar solución, y estamos en 2024 y no se ha arreglado prácticamente nada y seguimos con los mismos problemas de siempre”.

Por ello, los socialistas van a tener la iniciativa de volver a preguntar en sede parlamentaria por este asunto que preocupa muchos a toda la comunidad educativa de Lepe. Como ha comentado Bella Canales, “no se cubren las necesidades del centro, que está deteriorado, con infraestructuras que tienen más de 20 años, cuando había unos 700 alumnos, pero hoy tenemos 1.100, muchos de ellos en aulas prefabricadas que tienen ya más de diez años”. Según ha remarcado a este respecto Susana Rivas, el presidente de la Junta se comprometió en su programa electoral a eliminar las aulas prefabricadas, “pero la realidad es que siguen en muchos colegios y el de Lepe es un claro ejemplo de ese incumplimiento”.

Bella Canales ha explicado que, desde la AMPA “se han elevado tres escritos, nos hicimos eco nosotros de sus demandas y por eso presentamos nuestra moción. Cuando se ha hecho público el problema es cuando han empezado a actuar, pero no es suficiente”. Según ha remarcado la portavoz socialista, “la situación no es la idónea para educar a los niños. Pedimos que se arreglen los desperfectos y que la limpieza se cubra”. La portavoz ha lamentado que los aseos estén “cerrados y los niños y niñas tienen que llamar a sus padres para que vengan a buscarlos para ir al baño”. Otro detalle de la dejadez es, según ha dicho, la nomenclatura del centro, antiguamente se llamaba IES El Sur y su nombre actual, José Antonio Fernández Muriel, no figura en la fachada.

Por todo lo anterior, Susana Rivas va a preguntar mañana en comisión “qué piensa hacer la consejera para solucionar la situación que padece el alumnado y el profesorado. Si va a seguir manteniendo el centro, como demanda la AMPA, como el problema más acuciante. No han recibido respuesta alguna, si van a edificar un edificio permanente, si van a eliminar estas aulas provisionales, mientras se proyecta un nuevo IES para el municipio de Lepe, ya que el número de alumnos no deja de crecer y es necesario unas nuevas instalaciones”. Además, el centro actual da a un polígono industrial y “el ruido hace imposible que se impartan clases de calidad. Tienen problemas de limpieza, de salubridad, hay un descampado alrededor del edificio y hay desperfectos en la valla y puede acceder cualquiera al centro”.

La parlamentaria onubense ha querido denunciar “el camino hacia la privatización de la educación pública andaluza, donde se han cerrado 486 aulas en los centros públicos y las previsiones que hay, según dicen los sindicatos y los equipos docentes porque no hay datos oficiales, no se nos facilitan, se prevé cerrar 600 aulas públicas más para el próximo curso. Hablamos ya de 2.000 aulas suprimidas desde que llegó al poder Moreno Bonilla”. Rivas ha adelantado que Lepe va a ser uno de los afectados, como también, Cartaya, Isla Cristina, Ayamonte, por lo que la costa de Huelva será una de las grandes perjudicadas con la privatización”. Por lo que “vamos a seguir peleando, luchando, reclamando una educación pública de calidad. Lo vamos a hacer con Bella Canales en el Ayuntamiento y los vamos a hacer con el gobierno alternativo que ha diseñado Juan Espadas, porque estamos en contra del cierre de aulas públicas”, ha terminado.