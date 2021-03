La alcaldesa de Riotinto muestra su rechazo a la construcción de una planta de tecnosuelos

La alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, ha mostrado su rotundo rechazo a la construcción de la planta de tecnosuelos que la empresa Grenn Soiel Solutions proyecta en su término municipal, en terrenos de Atalaya Mining, y anuncia la paralización de cualquier trámite de compatibilidad urbanística a riesgo de enfrentarse a un proceso judicial. De esta forma, la primera edil socialista sale al paso de la polémica suscitada durante los últimos días y los mensajes contradictorios que se están vertiendo en las redes sociales.

Díaz ha asegurado que, aunque reciba el visto bueno de la Junta de Andalucía, desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto no van a permitir que en su término municipal se construya una planta que perjudique la salud de sus vecinos, aún a riesgo de tener que enfrentarse a un proceso judicial por no estar dispuesta a facilitar la licencia municipal. “Nos hemos informado bien de qué va esto y no lo queremos eso aquí tampoco. Estamos en contra de esta construcción. Nuestra posición es firme”, afirma tajante.

La alcaldesa ha manifestado sentirse dolida y engañada porque desde la empresa le dijeron que se trataba de un proyecto ecológico basado en una economía circular para producir abono con el que repoblar las zonas de estériles de la mina. “Pero después nos hemos informado mejor sobre proyectos similares ubicados en otros lugares que los olores son insoportables, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía. Así que no lo queremos aquí tampoco”, aclara.

Díaz ha anunciado que la próxima semana se reunirá con la empresa para mostrarle su rotundo rechazo al proyecto, así como el malestar creado entre la población tras conocer el verdadero alcance medioambiental que el mismo pudiera tener para la ciudadanía. Además, sopesan la posibilidad de organizar algún tipo de asamblea informativa, teniendo en cuenta todas las medidas anticovid recomendadas por las autoridades sanitarias, para despejar cualquier tipo de dudas entre los vecinos.

La primera edil riotinteña ha afeado también la “falta de transparencia y oscurantismo” con la que ha su juicio ha actuado la Junta de Andalucía, “sin tan siquiera ponerse en contacto con nosotros para nada” e insta al PP de Riotinto a que se pronuncie como han hecho sus compañeros en el resto de municipios de la Cuenca Minera posicionándose en contra de la instalación.

Por último, Díaz ha confiado en que este rechazo haga que la empresa reconsidere la construcción de la planta de tecnosuelos en su término municipal “porque los vecinos y el Ayuntamiento ya hemos mostrado nuestro firme rechazo a albergar en Riotinto este tipo de iniciativas empresariales”.

Fue la plataforma ‘Alternativa Ciudadana: Nerva, Salud y Dignidad’ quien alertó el pasado miércoles sobre la intención de construir esta planta en término riotinteño tras su publicación en BOJA por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, abriendo un período de información pública del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada (AAI), del estudio de impacto ambiental, de la valoración de impacto en la salud y solicitud de licencia municipal, para el mencionado proyecto.