Alternativa Ciudadana alerta sobre la planta de tecnosoles prevista en La Dehesa de Riotinto

La plataforma Alternativa Ciudadana: Nerva, Salud y Dignidad alerta sobre la Planta de Tecnosoles que la empresa Green Soil Solutions pretende instalar en La Dehesa de Minas de Riotinto, al mismo tiempo que solicitan toda la información disponible sobre el proyecto a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Minas de Riotinto y las empresas promotoras. También reclaman “el legítimo derecho que tienen los pueblos para expresar su opinión sobre la instalación en su espacio habitacional de instalaciones de estas características”.

Desde la plataforma ciudadana critican “cómo el proceso de transferencia de este tipo de autorizaciones se lleva a cabo desde la más absoluta opacidad hacia los habitantes de la Cuenca Minera, sin informar sobre sus consecuencias a una población que se va a ver obligada a vivir en sus inmediaciones”. Y advierten que “las plantas de tecnosoles representan un fuerte y desagradable impacto ambiental para aquellas comunidades cercanas a su ubicación”.

Además, se quejan de que, “una vez más, constatamos que nuestra Comarca es objetivo prioritario para la ubicación de empresas relacionadas con el depósito de tratamiento de residuos, determinando las condiciones de vida de las personas que han decidido vivir en esta tierra”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 22 de febrero de 2021 el acuerdo por el que se abre un período de información pública del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada (AAI), del estudio de impacto ambiental, de la valoración de impacto en la salud y solicitud de licencia municipal, para el mencionado proyecto.

A pesar de que el proyecto ya ha sido recepcionado por el Ayuntamiento de Minas de Riotinto para la tramitación de la licencia municipal, la alcaldesa, Rocío Díaz asegura que “aún no tenemos un conocimiento profundo del mismo”, y advierte que, “de ser nocivo para la salud de nuestros vecinos no dudaremos en mostrar nuestro rechazo”. Sin embrago, la primera edil riotinteña también aclara que, “si el proyecto es legítimo, nosotros no tenemos nada que decir, y será la Junta de Andalucía quien de su visto bueno definitivo”.

Los órganos a los que va dirigido la consulta sobre la solicitud de la licencia municipal y el impacto sobre la salud son el Ayuntamiento de Minas de Riotinto y la Consejería de Salud. En el plazo de 45 días hábiles, a contar desde la publicación del acuerdo en el BOJA, se podrán realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.