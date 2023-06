La Red Andaluza de Teatros Públicos recorre nueve municipios de la provincia de Huelva en julio

La Red Andaluza de Teatros Públicos llega a la provincia de Huelva recorriendo nueve municipios durante el mes de julio. Valverde del Camino, Trigueros, Almonte, Aracena, Cartaya, Aljaraque, Punta Umbría, Lepe, y Moguer acogerán una programación que contiene un total de 22 representaciones de espectáculos de teatro, música, danza y circo.

Se trata de una iniciativa de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, acerca las artes escénicas en colaboración con los municipios que se adhieren cada año.

La primera de la actuaciones se disfrutará el martes día 4 de julio en Valverde del Camino y será Cualquier Verdura de Chimichurri. Esta formación nace en el año 2000. Desde entonces esta compañía ha creado diez espectáculos, siempre especializados en formato de calle, cargados de humor y técnicas de circo. Han actuado en festivales y ferias de más de una veintena de países. Rafael Dante es actor, payaso, artista y profesor de circo con 20 años de formación y experiencia profesional. En Cualquier Verdura todo está en equilibrio. De un lado de la balanza está la técnica, la precisión y la concentración, del otro el disparate, la carcajada y lo imprevisto.

Otro de los espectáculos que se podrán ver será La psicología del color de la compañía David Segura. Este espectáculo de danza, creado por David Segura y la psicopedagoga Pepa Martín, cuenta como en un país donde no existe el color, donde todo es blanco y negro, Pepa y David, junto al Mago Cornelius y su libro mágico, irán creando colores mediante los conjuros que dictan los estados de ánimo asociados a cada color. La aparición del malvado negro que no quiere que el mundo se coloree, provocará un inesperado hallazgo, el arcoíris, y con éste, descubrirán que todos los colores parten del blanco, que no hay color, sino luz. Una historia llena de humor, fantasía, pasión, furia y un sin fin de emociones, provocadas por el estado psicológico que provoca cada color. Esta representación se verá en Valverde del Camino el día 12.

El teatro llegará el 12 a Trigueros de la mano de la compañía de Piero Partigianoni - Clown Poético y su Aires hojas al Viento, que cuenta la historia de un clown tierno y torpe atrapado en su mundo ideal, congelado como si la vida se hubiera olvidado de estos escenario hecho de recuerdos y polvo. Aires narra cómo le afecta que a las personas les cueste poder decir adiós y gracias, para poder dar la vuelta a la pagina de libro de su vida, sin saber que al dejar ir dejamos espacio al dejar llegar en definitiva una oda al desapego y un gracias a la experiencias compartida. Una historia que envuelve el público en una ambiente mágico a la vez que divertido. Sólo el clown con su poética podría navegar en este viaje delirante, y solo un ángel de la guarda apasionado creería que las cosas pueden cambiar.

Y entre los espectáculos de música para este mes de julio se encuentran Joyas de la música latinoamericana que interpreta la formación de Juana Gaitán Trío, en Aracena el sábado 29. Estos recitales se convierten en una experiencia única debido al vínculo que se establece entre la improvisación continua de los músicos, profundamente influenciada por el jazz, y el público, que participa durante todo el espectáculo. La poesía constante y las historias narradas en las canciones hacen muy activo el papel del oyente, resonando con cada persona a un nivel íntimo y cercano. Los ritmos interpretados y la breve explicación de sus orígenes convierten el concierto en un viaje didáctico por diferentes regiones de Colombia y América Latina.

La Red Andaluza de Teatros Públicos es un proyecto que atiende las demandas del sector profesional de las artes escénicas y musicales, y las sugerencias de los municipios andaluces. Esta iniciativa nace con el fin de apoyar a la programación de los espacios escénicos municipales para fomentar el tejido empresarial y creativo de la comunidad.