Punta Umbría, desolada por el incendio en El Tabla: "Una tragedia para un restaurante referente en la provincia"

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha mandado un mensaje de apoyo a la familia concesionaria del restaurante El Tabla tras el devastador incendio que ha calcinado al completo sus instalaciones.

El primer edil puntaumbrieño ha declarado que “se trata de una tragedia para unos empresarios locales que han logrado que su restaurante fuera un referente local y provincial de la gastronomía de calidad y desde el Ayuntamiento debemos darle nuestro apoyo”.

José Carlos Hernández Cansino se ha desplazado a la zona a primera hora de la mañana para conocer in situ la situación del suceso y ha podido comprobar los trabajos que en esos momentos realizaban los bomberos del Consorcio Provincial, así como los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, a quienes ha agradecido “su intervención y la rápida respuesta”.

El incendio no ha provocado daños personales ni ha supuesto un riesgo para las viviendas cercanas, dado que el chiringuito estaba situado en una zona aislada y separada de la urbanización más cercana. Incluso el humo no ha afectado a las casas, dado que el viento lo ha desplazado hacia el mar y el espigón.En estos momentos se están investigando las causas del fuego que ha arrasado el chiringuito, cuyas instalaciones eran de madera, lo que ha provocado que prendiera rápidamente.

"Lo hemos perdido todo. No ha quedado nada", cuenta entre lágrimas María Camacho, la hija de Pepe Camacho, propietario de El Tabla Beach Club, el chiringuito que ha salido en llamas quedando completamente arrasado por un incendio en la madrugada de este lunes en Punta Umbría.

Completamente desolada por el devastador fuego, cuenta que fue el guarda del chiringuito el que avisó a su padre cuando vio las llamas. "Mi padre acudió de inmediato y junto a varios amigos y conocidos intentaron apagarlo, pero fue imposible. Era demasiado tarde, todo estaba ardiendo", lamenta en un hilo de voz.

Según María Camacho, el origen del fuego se localizó en la caseta donde guardan el alcohol, en la zona exterior del recinto, junto a los baños.

Varias horas después, explica la hija del propietario, acudió junto al resto de familiares: "No éramos capaces de verlo arder. Era demasiado. Cuando llegamos por la mañana no había quedado nada", confiesa.

Sin embargo, además de haber perdido al completo el negocio, lo peor es que "el seguro no puede hacerse cargo de los daños porque al ubicarse tan cerca del mar, no podemos asegurarlo". Ahora, tendrán que asumir los gastos, algo que les llena aún más de dolor y tristeza.

De momento, no tienen idea de qué pudo provocar el desastre, pero confían en que las fuerzas de seguridad encuentren el motivo o, en caso de haberlo, al responsable. "No sabemos cuáles fueron las causas, ni si fue un accidente o provocado. No sabemos nada, pero ojalá lo averigüemos pronto".

El incendio llega justo a las puertas de la temporada alta, por lo que ya plantean la posibilidad de "abrir El Tabla antiguo en el mismo recinto, al menos para salvar la temporada". Por su parte, el Ayuntamiento del término costero se ha brindado a ayudar a la familia y a colaborar en todo lo que necesiten.