El chiringuito de Huelva que el torero Fran Rivera ha hecho viral

Punta Umbría es uno de los pueblos costeros más turísticos y reconocidos del país, no solo por sus playas, su gastronomía o su buen ambiente sino también por ser el destino elegido en verano por muchas celebrities.

Es el caso de Fran Rivera y Lourdes Montes, que han elegido el pueblo marinero para pasar unos días en familia disfrutando de las playas, y de la gastronomía onubense. Tan impresionado quedó el torero del producto de la tierra y el buen hacer de un famoso chiringuito puntaumbrieño, que no dudó ni un segundo en recomendarlo en su cuenta de Instagram. Porque como dice Lavecinarubia: "compartir es de guapas".

"Estoy en Punta Umbría, y he comido en un chiringuito en Punta Umbría espectacular: El Tabla. El sitio es en la playa, una cabaña antigua donde te atienden de maravilla, todo está buenísimo, la verdad. El sitio merece muchísimo la pena. Patatas fritas hechas en sartén, de las de toda la vida, bien hechas con su aceite nuevo. Unos carabineros que quitan el sentío, coquinas, chirlas.. la verdad, se come increíble. Creo que en torno a unos 60 euros por persona, se come de maravilla. Merece la pena si estáis por Punta Umbría que paséis a conocerlo", contaba Fran a sus casi 400.000 seguidores en la red social mencionada.

Chiringuito El Tabla (Punta Umbría), uno de los mejores de España

Considerado uno de los mejores de España, el Tabla Beach Club es un lugar mágico para los sentidos. Situado en la Playa de la Canaleta, en Punta Umbría, es un paraíso exclusivo para la diversión, la evasión y el disfrute.

Desayunar mientras te despierta la suave brisa del mar, disfrutar de los mejores almuerzos con una carta que contempla desde una deliciosa hamburguesa hasta el mejor marisco, ensaladas, carnes y pescados de primer nivel. Un lugar donde relajarte con sus cócteles y compartir magníficos atardeceres en la mejor compañía.