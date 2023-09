El PSOE de Rociana del Condado denuncia la "preocupante situación" que sufre del centro de salud

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Rociana del Condado, Diego Pichardo, ha presentado una moción para que se vea en el próximo pleno por la que pide conocer los detalles de una reunión que ha mantenido el alcalde del PP, Paco Pérez, con la delegada de Salud y Consumo de la Junta, Manuela Caro, para saber si se va a abordar la problemática.

Según ha afirmado, “en los últimos años se está viendo que el servicio prestado en el centro de salud ha ido empeorando, sobre todo, en lo que respecta a coger número tanto presencial como por la aplicación Salud Responde, suponiendo un grave perjuicio para la población”, situación que, según ha afirmado, se ha agravado en verano “con la falta de médicos.

Diego Pichardo ha comentado que la situación es “preocupante” en tanto en cuanto está “agotando la paciencia de la gente”, como lo demuestra el hecho de que ha habido, incluso, “varios altercados en los que ha tenido que actuar la Guardia Civil”.

En la exposición de motivos se detalla que en el pleno de julio “expusimos estas deficiencias y desde el equipo de Gobierno se nos contestó que ya estaba pedida una reunión a la delegada de Salud, pues la competencia en materia sanitaria corresponde a la Junta de Andalucía, no al Ayuntamiento”. Pero que “hasta la fecha, no tenemos noticias de tal reunión ni se han tomado medidas que mejoren dicho funcionamiento. Y todo esto no lo decimos nosotros, lo dice la población, de quien emana esta moción, solo hay que ir una mañana por el centro de salud y escuchar los comentarios de los usuarios cansados de intentar pedir número para ir al médico sin conseguirlo”.

Diego Pichardo ha señalado que en el caso en que el alcalde haya celebrado una reunión con la delegada, “lo lógico es que informe a este portavoz y diga qué resultados ha conseguido”, porque, según ha afirmado, si el centro de Salud de Bonares “ha logrado que se amplíe la plantilla de médicos y enfermeros, no esperamos menos de nuestro pueblo, que tiene carencias y necesidades similares”. Otra cuestión es “que esa reunión no se haya celebrado. En ese caso, pedimos que se celebre ya y que se invite a nuestro grupo a estar presenten para exponer nuestro parecer”, ha terminado.