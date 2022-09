El PP de Huelva pide al Gobierno central "medidas inmediatas" ante la sequía

El presidente del Partido Popular, Manuel Andrés González, ha señalado que la situación de sequía demanda “actuaciones urgentes” por parte del Gobierno central que acompañen los dos decretos de sequía convalidados en el Parlamento andaluz que contempla destinar 141,5 millones.



González ha criticado que Gobierno central siga sin “asumir su compromiso” con la ejecución las infraestructuras hídricas que debe asumir el Estado para garantizar el futuro de la agricultura de nuestra provincia en “situaciones excepcionales como la que estamos viviendo”.



“Cuatro años después de la llegada de Pedro Sánchez aún no ha cumplido con la Ley del Trasvase, sigue paralizada las obras de la presa de Alcolea y no han empezado el túnel de San Silvestre”, cuyo proyecto, según recoge el Boletín Oficial del Estado del pasado 15 de febrero, “no contempla un desdoblamiento real de la infraestructura”.



En este sentido, el popular ha explicado que el proyecto de la infraestructura por parte del Gobierno de Sánchez “no supondrá ningún cambio”, pues “tendrá el mismo caudal (10 m3/s) que el actual al que se le quiere dar un nuevo uso como refugio de murciélagos”.



González ha insistido que se trata de “un nuevo engaño del PSOE y del Gobierno de Sánchez” a la provincia de Huelva que lleva esperando muchos años esta infraestructura vital para sectores tan importantes como la agricultura, el turismo, la industria e incluso el abastecimiento de agua a los hogares”.



El presidente provincial ha apuntado que “ahora pasa un caudal de 10 m3/s y con el nuevo, según el BOE, seguirá el mismo caudal, lo que supone que no soluciona nada a los regantes y agricultores de la provincia a los que el PSOE vuelve a demostrar su falta de compromiso”.



Por su parte, ha asegurado que tanto Partido Popular como la Junta de Andalucía, única administración que está comprometida con el agua en Huelva, van a estar muy pendientes para que el desdoblamiento del túnel sea real y no como ha proyectado el Gobierno socialista”.