El PP exige a Ciudadanos que retire su apoyo a la moción de censura de Cartaya

El PP exige a Ciudadanos que no respalde la moción de censura de Cartaya. El presidente popular en Huelva, Manuel Andrés González, apela a la "responsabilidad" de la formación naranja. Tras la denuncia presentada por el actual alcalde, Manuel Barroso, contra el socialista y líder de la oposición Alexis Landero por un supuesto interno de soborno, el partido que gobierna la localidad pide a Ciudadanos que replantee su postura. Este diario se puso en contacto con Ciudadanos Huelva que rehusó hacer declaraciones.

"El día 6 de julio el alcalde de Cartaya será Manuel Barroso, no habrá moción de censura", ha asegurado Manuel Andrés González. El popular sostiene que los hechos denunciados son "delictivos" y que en consecuencia debe haber una reacción por parte de los socios de la moción. Cuestionado por la salida a la luz pública de unas supuestas grabaciones que sustentan los hechos coincidiendo con la moción de censura, González defiende que "no son grabaciones de 2015, sino desde 2015 y de forma continuada". En este sentido justifica su aparición coincidiendo con la moción a que "hasta escasos días el PSOE seguía insistiendo con sus ofrecimientos al candidato del PP y si no se denunció antes fue porque Manuel Barroso quería saber "hasta donde iban a llegar y más o más temprano lo hubiese denunciado igualmente con moción de censura o sin ella".

El tercer socio en la moción de censura, IU, ya anunció ayer a través de su aparato regional que replantearía el escenario y su asamblea local será la que tenga que decidir la posición final tras los últimos acontecimientos, tal y como señala hoy este diario. "Si IU está cuestionando su respaldo, espero que Ciudadanos no autorice la moción y de marcha atrás en su apoyo".

Manuel Andrés González ha insistido en que la denuncia demuestra que "el PSOE no solo ofrecía ofertas laborales a Barroso o su esposa, sino que había más". "¿No sé qué tiene que pasar para que se pronuncien Caraballo y Susana Díaz ante estos hechos?", han añadido el popular. González ha vuelto a comparar la crisis generada en Cartaya con "el caso Aljaraque donde está imputado Ignacio Caraballo por otro supuesto soborno y tanto él como Susana Díaz solo echan balones fuera y me parece perfecto que venga a Huelva a disfrutar de nuestra gastronomía, pero ya le toca poner orden".