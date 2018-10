Moreno dice que el "único partido" para el cambio es el Partido Popular

El presidente del Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno, quiso dejar claro ayer que su formación política no pactará con el PSOE-A tras los próximos comicios autonómicos, preguntándole a Ciudadanos (Cs) "si puede decir lo mismo" o si bien, "hará lo de la otra vez" siendo "el sostén de 40 años de socialismo" en Andalucía.

Durante su intervención en la clausura de la convención provincial que se celebró en un hotel de Nuevo Portil el PP onubense bajo el lema Gobiernos de Futuro, el líder popular manifiesta su "máximo respeto" hacia el partido de Albert Rivera, al que no obstante acusa de haber cometido "torpezas importantes" como "prometer cambios como hizo hace tres años" y después convertirse en el "sostén de 40 años de socialismo en Andalucía".

Los populares clausuran la convención provincial bajo el lema 'Gobiernos del futuro'

Moreno insiste en este sentido en la necesidad de que la formación naranja aclare su posición tras los comicios autonómicos. "¿Puede decir Ciudadanos abierta y claramente que no pactará con el PSOE después de las elecciones, o hará lo que ha hecho durante esta legislatura?" se pregunta al respecto, al igual que hizo con la formación Adelante Andalucía.

En esta misma línea reitera que el PP-A es "la única fuerza política que ha dicho claramente que no pactará con el PSOE-A" porque "no cambiaría nada", lo que le da "fuerza y credibilidad" a su partido para ser "la garantía del cambio en nuestra tierra".

El líder de los populares andaluces recuerda en este sentido que todas las encuestas reflejan un fuerte deseo de cambio en el Gobierno de la Junta por parte de los andaluces, a lo que añade que "nosotros somos la garantía del cambio, y los únicos que podemos cambiar las cosas para mejorar".

También en materia electoral, Juan Manuel Moreno añade que "nos da igual" cuando Susana Díaz convoque las elecciones porque "estamos preparados para ello", aunque califica de "irresponsabilidad" por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía no dilucidar ya si habrá o no comicios autonómicos.

Moreno también critica la "pasividad" de Ciudadanos con la corrupción, y califica la negativa de dicha formación a que comparezca Díaz en la Comisión de Investigación de la Faffe, lo cual califica como "otra prueba de las pocas ganas de cambio que tiene" dicha formación.

Por otra parte defiende la fortaleza de la ilusión como "combustible" para "contagiar" a los demás y conseguir "el cambio" que, a su parecer, "necesita Andalucía" de la mano del PP-A. En este sentido tras reiterar la importancia de los próximos comicios a nivel andaluz, Moreno interpeló a los alcaldes, concejales y candidatos del PP de los municipios onubenses asistentes a la convención para que se tomen estas elecciones como suyas porque supondrán "la primera vuelta de cara a las municipales". Las próximas elecciones andaluzas, incide, "son las del todo o nada después de 40 años de gobierno socialista".

Moreno también remarca que hace 40 años del primer presidente socialista en Andalucía, lo que evidencia "la enorme generosidad" que ha tenido el pueblo andaluz con este partido, si bien el PSOE-A "no ha sido capaz de traer el progreso" sino más bien todo lo contrario ya que "lejos de avanzar, hemos retrocedido en Andalucía".

Un hecho por el que las encuestas señalan que "entre el 61 y el 62% de los andaluces quieren otro gobierno", así como que el 30% de los votantes socialistas "quiere un cambio", a lo que añade que éste "vendrá de la mano del PP".

A nivel provincial, el líder popular arremete contra la situación de la sanidad en Huelva, la cual según manifestó "es para salir a la calle todos los días" ya que "hay promesas incumplidas desde hace ya dos décadas como es el caso de los tres Chares". Igualmente lamenta que haya 4.734 onubenses (según datos de junio de 2017) a la espera de ser sometidos a una intervención quirúrgica, así como que la demora de los onubenses para ser atendidos sea de 102 días. Son dos datos, puntualiza, "peores que los del año anterior". En materia de infraestructuras critica igualmente la promesa socialista de los tres puentes sobre el Odiel, que según subraya "dos décadas después aún no se ha cumplido".

También se refirió el líder popular a la corrupción, acusando a los socialistas de "rebasar" sus propios niveles de exigencia. Y es que según sus palabras, "ante las constantes noticias de irregularidades y corruptelas, que llevan al deterioro de nuestra imagen, aún no hemos escuchado a Susana Díaz pedir la dimisión del alcalde de Granada, que lleva un año imputado, o del presidente de la Diputación de Huelva y secretario general de los socialistas onubenses, que sigue imputado". Todo ello, añadió, a pesar de que la presidenta autonómica prometió en su discurso de investidura que "nunca permitiría que un imputado siguiera en el cargo".

Juan Manuel Moreno también lamenta la situación nacional ya que "no podemos tener un socialismo que gestiona tan mal, vaya tela con Pedro Sánchez", del que dijo que en solo cuatro meses de gestión "la ha liado parda" con dos ministros dimitidos y otros dos a las puertas de hacerlo. Según puntualiza, se trata de un Gobierno que "no está a la altura del país" ya que "debe defender su país, la integridad territorial, y no puede tolerar que los independentistas catalanes le pierdan el respeto al presidente del Gobierno y a las instituciones españolas".

En el acto de clausura de la convención popular también habló el presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, quien asegura que "el próximo presidente de la Junta de Andalucía va a ser Juan Manuel Moreno" y quien tuvo palabras de apoyo hacia la candidata de dicha formación a la Alcaldía de Huelva, Pilar Marín, de la que asegura que "va a recuperar la ilusión perdida en Huelva gracias a su proyecto". El propio presidente del PP-A también tuvo palabras de aliento hacia la candidata onubense, a la que pide "paciencia y perseverancia".

Por su parte el presidente del PP de Cartaya, que actuó como anfitrión, agradeció en su intervención a la dirección provincial del partido la celebración de la convención en dicha localidad.