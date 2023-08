'Iberia, naturaleza infinita' se alza con el Premio al Mejor Largometraje en la clausura XVI Festival Internacional de Cine bajo la Luna de Islantilla

La Ceremonia de Clausura de la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna - Islantilla Cinefórum acogió anoche la entrega de los Premios Luna de Islantilla, que destacó al largometraje documental Iberia, naturaleza infinita, de Arturo Menor, como merecedor del galardón al Mejor Largometraje, según un Jurado Oficial presidido por la actriz Assumpta Serna, acompañada por los también actores Ana Arias y Scott Cleverdon, por el director y productor Alejandro Ibáñez y por el realizador, guionista y montador de televisión Jaime Vicent. El Premio Luna de Islantilla al Mejor Cortometraje ha recaído en la producción iraní Adam, the ballad of endless suffering, de Ali Kheiri y Kurdman Pouyesh. Asimismo, los Premios del Público han distinguido al mismo largometraje y al corto La vida entre dos noches, de Antonio Cuesta, ambas producciones españolas.

El largometraje ganador es un documental que tiene como protagonista un águila real que ha sido expulsado de su territorio y emprende una aventura épica de supervivencia a lo largo y ancho de la península ibérica exhibiendo pequeños y grandes momentos de la vida salvaje que muestran el valor de la biodiversidad española. Recogió el Premio Luna al Mejor Largometraje el director de la cinta, Arturo Menor, quien agradeció una noche en la que esta obra recibió hasta tres trofeos, alzándose también con el Premio del Público y la Luna a la Mejor Música Original.

Menor se confesó “muy emocionado porque detrás de esta película hay muchísimo trabajo de muchos profesionales, equipo técnico, naturalistas… que en este caso han tenido una conexión excepcional, y éste es el resultado”. El director de la película más premiada de la noche compartió la reflexión de que “todas las cosas que siempre soñé hacer cuando era niño hoy son obligatorias para mí, porque yo mismo me las he autoimpuesto, como por ejemplo trabajar en la naturaleza, rodeado de animales, y todo esto me ha traído hasta es momento y a estar aquí”.

La Ceremonia, que tuvo lugar en los jardines del Hotel Estival Islantilla, sede oficial de la muestra, contó con la presencia de representantes institucionales de ambas Corporaciones, así como de la Delegada Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera; y de las Diputadas Provinciales responsables de las Áreas de Turismo y de Cultura, Ana Delgado y Gracia María Baquero, respectivamente.

El acto fue conducido por el actor Omar Banana, y arrancó con la actuación de la Coral Polifónica de Isla Cristina y la Banda Musical Isleña, a la que siguió una intervención de bienvenida de los responsables institucionales de la Mancomunidad de Islantilla, entidad organizadora de la muestra.

El Presidente de la Mancomunidad de Islantilla y Alcalde de Lepe, Juan Manuel González, agradeció a los profesionales asistentes su apuesta por este Festival que “nace en el seno de una idea genial que tuvieron en los años noventa quienes estaban al frente de ambos Ayuntamientos, quienes tuvieron la visión de un modelo turístico diferente, un modelo de calidad y sostenibilidad, y un modelo de éxito que nos ha permitido poner en el mapa del mundo un destino perdido en este rinconcito del sur de Europa, y para lograr esa meta, este Festival es precisamente una excelente herramienta”. El Presidente de la Mancomunidad invitó a los asistentes “a seguir viniendo a Islantilla porque ellos, con su presencia, ayudan a hacerla cada vez más grande”.

Por su parte, el Primer Edil de Isla Cristina, Jenaro Orta, tuvo también palabras de agradecimiento “para el equipo organizador de la muestra, por hacer realidad un evento de tan altísimo nivel, con figuras de primera línea de la industria audiovisual compartiendo este momento con nosotros, y conociendo esta tierra para convertirse así en embajadores de nuestra gente”. Orta destacó también el acierto de combinar la música y el cine en esta Ceremonia, porque ambas manifestaciones artísticas van de la mano, al igual que caminan de la mano Isla Cristina y Lepe en este proyecto que es Islantilla”.

El delegado territorial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Norberto Javier, introdujo el Premio RTVA a la Creación Andaluza reafirmando “la importancia de este Festival en la consolidación del destino Islantilla, y como dinamizador de la industria audiovisual, una industria que además de cultura, implica puestos de trabajo, riqueza y economía indirecta, y una industria que cuenta con nuestra entidad para respaldar al sector audiovisual andaluz”.

La noche continuó con un cálido homenaje a Pedro Casablanc, el actor galardonado en esta edición del Festival con el Premio Luis Ciges, quien estuvo arropado por amigos y compañeros de profesión, con la intervención especial de la actriz Ana Fernández, quien le dedicó unas palabras con motivo de su reconocimiento.

Antes de ello, el director del Festival de Islantilla, Esteban Magaz, dedicó unas palabras al protagonista de la noche destacando que “Pedro Casablanc es uno de los grandes intérpretes de nuestro cine: no hay actores tan versátiles como Pedro, y es un actor que llena la pantalla no sólo con su presencia, sino también con su voz, una voz capaz de conmover, de provocar la emoción… y el cine al fin y al cabo trata de eso: de emociones”.

Por su parte, Ana Fernández recordó que conoció a Pedro Casablanc “hace más de 30 años, porque él fue la primera persona que me dirigió, que me eligió en una prueba, ya que además de actor, escribe muy bien, pinta muy bien, todo lo hace muy bien”. La actriz definió a Casablanc como una persona “inteligente, sensible, intuitiva, alegre, mordaz, crítica… maravilloso como amigo: le admiro como actor, pero le quiero muchísimo como la persona maravillosa que es”. De su faceta profesional, destacó que “nunca he trabajado con nadie que lo haga tan fácil, porque para él todo es un juego, y el oficio que hemos elegido tiene mucho con aquello de no dejar que el niño que llevamos dentro se nos escape, y de jugar con él”.

El homenajeado agradeció a los presentes y a la Organización del Festival este reconocimiento, y compartió unos momentos de complicidad con Ana Fernández recordando todo aquello que les ha unido en la trayectoria de ambos. Casablanc se enorgulleció por haber recogido “éste que es ya mi cuarto premio en Islantilla, con lo que debería venirme a vivir aquí”. Para el Premio Luis Ciges 2023, “la carrera de un actor vocacional es vertiginosa: te llevas un montón de años dando vueltas y cuando empiezas a recibir premios de pronto eres consciente de que ya te queda poco para jubilarte”. Casablanc confesó “haber dudado ser digno merecedor de este premio porque lo único que he hecho en mi vida es divertirme trabajando, como todos los actores, y mal aquel que no se divierta o que sufra por ello… aunque cuando se sufre es cuando no se trabaja”.

A continuación, el homenajeado quiso nombrar a todos aquellos directores que han contado con él a lo largo de su carrera, con figuras tan destacadas como Pedro Almodóvar, José Luis Garci, Steven Soderbergh, Isabel Coixet o Jean-Jacques Annaudm, entre muchos otros: “A todos ellos les debo el privilegio de haber conocido a gente tan importante, de haber trabajado con actores tan magníficos y con compañeros que han hecho de mí la persona que soy y el actor que he aprendido a ser gracias a ellos”.

Asistieron a esta gala multitud de profesionales de la industria cinematográfica, entre los que cabe mencionar a las actrices Sara Illán, Carmen Canivell y Luichi Macías; los actores Alberto López y Gonzalo Ramos; además de otros profesionales de la industria cinematográfica como los directores Arturo Menor, Antonio Cuesta, Amada Santos, José David Díaz, Alejandro Lobo y Elías Pérez; el compositor Sitoh Ortega; así como los artistas Enrique Santana, John Holland y Adrián Pérez Manomatic, autor del cartel anunciador de esta edición del certamen.