Landero renuncia como alcalde de Cartaya para ceder el bastón a Josefa González Bayo

El socialista Alexis Landero, que fue investido alcalde de Cartaya el pasado lunes tras prosperar la moción de censura presentada por su formación junto con Adelante Cartaya-IU y Ciudadanos, renunciará a dicho cargo el próximo lunes durante el pleno que se celebrará el próximo lunes en la localidad para aprobar el nuevo equipo de Gobierno que se estrenará tras la salida del anterior primer edil, el popular Manuel Barroso (PP).

Así lo anunció ayer el propio Landero en su primera rueda de prensa como alcalde cartayero, en la que precisó que antes de la moción de censura ya había anunciado que cuando ésta se consumara daría “un paso al lado” tras la polémica suscitada por las acusaciones lanzadas contra él en los días previos.Como adelantó este periódico el mismo día en que fue debatida la moción de censura en el Ayuntamiento de Cartaya, todo apunta a que Landero sea sustituido por la concejal y senadora socialista Pepa González Bayo, extremo que no quiso confirmar el primer edil en su rueda de prensa de ayer.

Landero anunció su renuncia “con mucha pena de mi corazón, pero mi compromiso con Cartaya está por encima de cualquier otro interés y de cualquier cargo o sillón”, afirmando que se marchará “cumpliendo lo prometido en la moción de censura”.

No obstante el primer edil también quiso dejar claro que su “paso al lado” “no será definitivo” puesto que, como reiteró en varias ocasiones, se considera una persona con una “fuerte vocación política”, y por tanto hará política “allí donde esté”.

Tras lamentar los intentos para “desprestigiar” su honorabilidad, criticó la estrategia “casi mafiosa” del Partido Popular y los independientes de Icar contra su persona, e hizo hincapié en el trabajo realizado para que Cartaya tuviera un nuevo gobierno: “no me voy definitivamente (incidió) es un paso al lado, voy a defenderme de esos ataques y voy a defenderme de esas grabaciones manipuladas”.

Landero presentará una querella contra el exalcalde, Manuel Barroso, por “calumnias e injurias”

En este sentido también recordó que va a presentar una querella contra el exalcalde Manuel Barroso por “calumnias e injurias” contra su familia y contra su propia persona y por “las amenazas y coacciones continuadas” que las que afirmó haber sido objeto durante estos años con esas grabaciones “falsas y manipuladas”.

Por otra parte, y aunque no precisó quién le sustituirá en el cargo, dejó claro que será alguno de los otros seis ediles socialistas que integran el nuevo equipo de Gobierno puesto que el PSOE fue la lista más votada en los pasados comicios locales de 2019.

Alexis Landero remarcó por otra parte que el traspaso de poder en el Ayuntamiento cartayero está siendo “tranquila” y se está produciendo en un “tiempo record” ya que “solo 48 horas después de acceder a la Alcaldía los nueve ediles del nuevo gobierno local “ya tienen asignadas sus competencias y están todos trabajando en sus despachos”.

Tras remarcar el acuerdo programático de las tres formaciones (PSOE, Adelante Cartaya-IU y Cs), el socialista dejó claro que solo les ha movido “el trabajo por Cartaya” para que hubiera un cambio en el gobierno municipal “por el bien” de la localidad.

Landero anunció por otra parte que van a revisar “de forma muy exhaustiva” todo lo realizado por el gobierno saliente como los expedientes de privatización de servicios públicos.

El nuevo equipo de Gobierno lo conforman un primer teniente de alcalde “de forma temporal” que será del PSOE, un segundo teniente de alcalde de IU, uno tercero de Cs, y el cuarto y quinto del PSOE. Una situación que “en breve” revertirá, ya que tras su salida el primer teniente de alcalde será de IU y el segundo de CsCuestionado por su futuro político aseguró que “siempre” estará a disposición de su partido, así como afirmó sentirse “tremendamente apoyado” por su formación política. “Este paso al lado no le va a gustar a muchos vecinos que me votaron y hay gente que no lo entiende porque no estoy investigado ni tengo absolutamente nada”, señaló antes de defender que “mi pueblo merece salir del barro y esta institución tan digna debe salir de ese barro”, de manera que “por amor a mi pueblo tomo esta decisión”, incidió.