La Junta responde al PSOE que en la planta oncológica del Hospital Juan Ramón Jiménez no hay "falta de espacio"

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha señalado este martes que "no sabe cuál es la justificación concreta" para que haya pacientes oncológicos del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva que "no estén recibiendo sus tratamientos" pero que "no es por falta de espacio", tal y como criticó este lunes la parlamentaria socialista onubense María Márquez.

Asimismo, desde la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía han indicado que "en ningún caso se han quedado tratamientos de esta naturaleza sin poner a ningún paciente", toda vez que la consejera, Catalina García, ha apuntado que, "si hay algo que se cuida en Andalucía es precisamente a los pacientes oncológicos".

En un comunicado, la Consejería ha reseñado que tiene entre una de sus "prioridades" la asistencia "de calidad" a los pacientes oncológicos y que, tanto "en el caso del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, como en el resto de Andalucía, la atención está perfectamente garantizada".

Concretamente, ha aseverado que el Hospital de día Oncohematológico del Juan Ramón Jiménez "cuenta con un espacio asistencial de cuatro camas y 20 sillones que funciona diariamente entre las 8:00 y las 22:00, ininterrumpidamente", así como que consta de seis consultas "desde las que salen tratamientos quimioterápicos diarios", y "se intenta que sea en 'acto único', es decir que el paciente venga a consulta y se ponga quimioterapia el mismo día".

"A veces, de esas consultas surgen, nuevos tratamientos que han de prepararse de manera personalizada en la farmacia del hospital, por lo que no puede administrarse en el mismo momento y se cita al paciente a la mayor brevedad. Las agendas se organizan con antelación, teniendo en cuenta y priorizando ese acto único para los pacientes que vienen de poblaciones alejadas y así minimizar los desplazamientos largos. También se priorizan los tratamientos largos por la mañana", ha añadido la Consejería.

Asimismo, desde Salud han reseñado la "importante apuesta que la Consejería ha hecho en los últimos años por la ampliación de los recursos para la población diana", al tiempo que han subrayado que desde el Hospital Juan Ramón Jiménez, por su parte, "existe un firme compromiso por incrementar el espacio de las instalaciones para dar respuesta a las necesidades existentes, entre las que se encuentra el Área de Oncología".

De la misma manera, ha indicado que se ha renovado el Hospital de Día y la Unidad de Hospitalización, "a lo que se suman otras mejoras relevantes como la incorporación de un software para mejorar la prescripción de los tratamientos y la reciente puesta en marcha de una novedosa Unidad de Oncología Integral" que "permite añadir al tratamiento clínico otras terapias complementarias de ejercicio físico, nutrición o abordaje psicosocial".

Por su parte, a preguntas de los periodistas durante su visita a la planta térmica del Hospital Neurotraumatológico de Jaén la consejera ha apuntado que se "cuida a todos los pacientes, pero muy especialmente en la oncología" y ha apuntado que la Consejería de Salud ha reducido las listas de espera y que "no hay un paciente oncológico que dentro de 28 días no sea intervenido".

Inversión en sanidad

Por otra parte, desde la Consejería han apuntado que, en materia de equipamiento, "se han adquirido tres nuevos TAC y renovado los dos aceleradores lineales, situando al centro onubense a la vanguardia en el tratamiento de radioterapia" con una inversión que "supera los 4 millones de euros".

Por otro lado, ha destacado que "este 2022 la sanidad pública andaluza cuenta con más 12.000 millones de euros de presupuesto prorrogado, después de que PSOE y Vox rechazaran en el Parlamento de Andalucía los Presupuestos de 2022 que contemplaban 600 millones de euros más".

"Desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía el presupuesto para Salud ha ido en aumento año tras año, cumpliendo con uno de sus objetivos de poner a la sanidad andaluza en el centro de sus actuaciones y en tiempos tan complejos como los vividos durante la pandemia", ha aseverado la administración andaluza.

En este sentido, ha destacado que "se han invertido 2.000 millones de euros más en Sanidad respecto al último año de gobierno socialista" y que, además, "desde 2018 hasta ahora se ha aumentado el gasto per cápita en más de 370 euros, pasando de 1.104 en 2018 a 1.482 euros en 2022, y seguimos en esa línea".

"El sistema de salud público de Andalucía lleva décadas de retraso, como consecuencia de la desidia de los gobiernos socialistas, que ejecutaron duros recortes. El actual Gobierno andaluz está comprometido con que Andalucía sea una de las comunidades en las que más se invierte en sanidad en relación con su población", ha indicado la Junta antes de manifestar que está "intentando revertir la situación de décadas de gobiernos socialistas de falta de inversiones, que han dejado muchas de sus infraestructuras obsoletas", ha concluido.