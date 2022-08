El PSOE lamenta que Andalucía siga a la cola de inversión sanitaria

La parlamentaria socialista María Marquéz ha lamentado que Andalucía "siga a la cola" de la inversión sanitaria en España "pese a la llegada de recursos extraordinarios tanto de Europa y del Gobierno de España". Márquez ha señalado que saben "que la sanidad pública en Andalucía no está bien", algo que, en su opinión, denotan informaciones como las de inversión por habitante.

"Han llegado fondos extraordinarios de Europa, del Gobierno de España a todas las comunidades autónomas y Andalucía está por debajo de la media de lo que se invierte por habitante", ha remarcado, para después poner como ejemplo el caso de comunidades como Extremadura, que "han hecho un esfuerzo superior y que hacen una inversión mayor por habitante que la que se hace aquí en Andalucía".

Asimismo, se ha referido al hecho de que se ha sabido también que "hay una desviación de esos recursos que están llegando extraordinarios a la sanidad privada". Ante esta situación, y desde el respeto "absoluto" a la libertad de la gente de elegir el tipo de sanidad que quiera, ha solicitado a la Junta que "desde la sanidad pública de respuesta a los problemas de los ciudadanos".

Por otro lado, cuestionada por si defendería, como lo hacen otros compañeros de partido, una defensa conjunta al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán se ha remitido al comunicado del PSOE de Andalucía.

"Esas son las declaraciones que vamos a hacer, además lo hacemos desde el respeto absoluto a las acciones que quiere impulsar la familia y además desde el respeto a un proceso judicial que todavía no conocemos, o sea, la sentencia todavía no se conoce ni los votos particulares tampoco; por tanto, desde el respeto absoluto a la familia y a los plazos y a los tiempos judiciales yo me remito al comunicado que ha hecho el PSOE-A como no puede ser de otra manera".

Respuesta a pacientes oncológicos

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Cámara autónomica, María Márquez,ha pedido este lunes a la Junta de Andalucía que, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), tome medidas «urgentes» y «excepcionales» para «dar respuesta imediata» a los pacientes oncológicos que se encuentran «sin recibir tratamiento» por «falta de espacio» en la planta cuarta del Hospital Juan Ramón Jiménez al «no contar con sillas disponibles para ponerse ese tratamiento».

Así lo ha indicado en una rueda de prensa, en la que María Márquez ha señalado que los familiares de los pacientes afectados «que organizan toda su vida para que puedan venir a ponerse el tratamiento que necesitan», alguno de los cuales «en muchos casos vienen de pueblos que se encuentran a bastantes kilómetros» de la capital, están poniendo reclamaciones a la Junta de Andalucía para que solucione esta situación que «se viene dando desde hace semanas». «Estamos hablando de un tratamiento que necesitan porque hablamos de una enfermedad muy dura, muy difícil y muy peligrosa y cuando llegan aquí, con su cita previa, y tras haber pasado todo el proceso no se les pone el tratamiento porque no hay sitio. Nos parece que el asunto es lo suficientemente grave como para denunciarlo», ha destacado.

En este contexto, la parlamentaria socialista ha apuntado que esto sucede después de que los pacientes acudan «con cita previa» y «tras haber pasado un tedioso proceso de turnos para ver al oncólogo y para poder aplicarse el tratamiento» y se encuentran «en muchos casos sin silla, sin sitio y esperando de pie en los pasillos, algunas personas en circunstancias difíciles». Por ello, Márquez ha manifestado que la Junta de Andalucía «es consciente de que esta situación está sucediendo» y que la administración andaluza «ha trasladado que, en cuanto pueda va a solucionar el problema», por lo que ha enfatizado que «no vale cuando se pueda, porque las personas que vienen lo necesitan ya, de manera urgente».

En este sentido, ha solicitado a la Junta que «dé respuesta» de manera «urgente» a «este problema que está sucediendo en el Hospital Juan Ramón Jiménez» y que «está afectando a demasiadas familias en la provincia», toda vez que ha subrayado que el PSOE «venía denunciando desde hace mucho tiempo que la sanidad pública en Andalucía no está bien». La socialista ha remarcado que «son muchas las personas que se han puesto en contacto con el Partido Socialista» para hablar de esta situación, por lo que «ante la inacción de la Junta de Andalucía» la formación ha decidido hacer público estos hechos y reivindicar una solución al Gobierno andaluz.