La Junta de Andalucía da vía libre al proyecto del residencial William Martin

Si la figura de William Martin fue muy importante para el devenir de la historia europea de mediados de siglo XX, y por tanto para Punta Umbría por aparecer su cuerpo en las playas de esta localidad costera onubense, el residencial que llevará su nombre, cuyas obras está previsto que se inicien en los próximos meses, lo será para el futuro de la Punta Umbría del presente siglo, y también del futuro.

De ello al menos está convencido su promotor, la empresa Riaumbría Towers, que añade que se trata de un proyecto "de vanguardia, que va a suponer un revulsivo para el sector turístico y residencial de la localidad y del resto de la provincia onubense, al incluir inmuebles referentes en diseño, sostenibilidad e innovación", y al que la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha dado luz verde con la aprobación definitiva de la modificación puntual, trámite último necesario para que sea ratificado en próxima sesión plenaria en el Consistorio puntaumbrieño.

De esta forma el proyecto Residencial William Martin, que incluye la construcción de dos edificios "singulares" en pleno centro de dicha localidad costera, continúa "estrictamente" su senda burocrática y ya dispone de todas las autorizaciones necesarias por parte de las distintas administraciones y organismos competentes de los que depende. La Dirección General de Costas, adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, ha sido la única que, en su informe, ha mostrado observaciones no favorables a aspectos que, por otra parte, no son vinculantes para la ejecución del ambicioso proyecto urbanístico. No obstante complementa otros informes favorables emitidos por dicha administración.

El proyecto, que va a desarrollar la empresa Riaumbría Towers en la avenida Ciudad de Huelva de Punta Umbría, en una parcela conocida por albergar en la actualidad los antiguos depósitos de agua del municipio costero, ya tiene por tanto vía para iniciar su ejecución, por lo que según la promotora el inicio de las obras está previsto para principios del próximo mes de septiembre, si bien antes está contemplada la demolición de dichos depósitos de agua, así como los primeros trabajos de preparación y urbanización de la parcela.

Durante la ejecución de las obras, que se van a prolongar durante casi dos años, concretamente 22 meses, la construcción de los inmuebles va a generar de 500 a 600 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Las cifras de este importante proyecto urbanístico, que va a transformar Punta Umbría, revelan la importancia del mismo. Y es que la reordenación se hará sobre una superficie de 30.182 metros cuadrados, distribuidos entre 5.210,78 metros cuadrados de suelo residencial y comercial; 1.772,33 metros cuadrados de uso dotacional; 3.714,15 metros cuadrados de carácter administrativo; 2.405,07 metros cuadrados destinados a áreas peatonales; 5.950,57 metros cuadrados a zonas verdes; 2.381,17 metros cuadrados a aparcamientos y finalmente 8.747,93 metros cuadrados a viario público.

En este sentido, solo una sexta parte del montante total de la parcela será destinado a viviendas y uso comercial, generando en el resto un gran espacio público para uso y disfrute de los ciudadanos.

En relación a las viviendas se contempla la construcción de un total de 196, de las cuales 60 serán de precio limitado. No obstante todas ellas incluyen acabados de la máxima calidad, así como para los revestimientos está contemplado el uso de materiales de primeras marcas.

Para Juan Cruz Campoy, consejero delegado de Riaumbría Towers, se trata de un proyecto "emblemático" para la provincia de Huelva, tanto por su carácter diferenciador ya que será el primero de sus características con dos edificios de 19 plantas cada uno; como por el diseño y calidades a emplear en la construcción de los mismos.

El proyecto también incluye un centro comercial abierto en el que se van a ubicar operadores de primer nivel nacional e internacional, lo que según Cruz Campoy "contribuirá a una mayor empleabilidad en el municipio, así como a luchar contra una de las principales lacras para una localidad como Punta Umbría: la estacionalidad turística".

Igualmente está contemplado habilitar un total de 300 plazas de aparcamiento bajo superficie en los 2.381,17 metros cuadrados destinados a este uso concreto.

Riaumbría Towers que es también la adjudicataria de la parcela, está integrada por una agrupación de varias empresas locales con una experiencia en el sector de la construcción de más de cincuenta años. En este sentido, para la ejecución de los trabajos, según ha precisado su consejero delegado, se va a priorizar la contratación de mano de obra local tanto en relación a los operarios como a las subcontratas que requieran los trabajos, que también serán de carácter local.