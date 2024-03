José Luis Maña Romero: Artista y diseñador puntaumbrieño de élite

Lo conocí siendo él muy jovencito porque ingresó para trabajar en los servicios técnicos del Ayuntamiento de Punta Umbría, donde yo ejercía desde hacía tiempo. Es decir, que fuimos desde ese momento compañeros de trabajo y enseguida nos hicimos amigos. Y es que ¿quién no se hace amigo de José Luis? Es una persona servicial, agradable en su trato personal y profesional, siempre sonriente y agradando a todo aquél que se acerca a él.

José Luis nació en Huelva el Viernes Santo del año 1968, tal vez por eso tiene tanta afición a la Semana Santa, especialmente a la de aquí de Punta Umbría, de la que ha sido siempre un gran impulsor para que tenga cada vez más relevancia.

Son tres hermanos, él es el de en medio y el único varón. Sus dos hermanas son Mari Ángeles e Isabel. Son hijos de José Luis, un hombre marinero y muy trabajador y buena persona, igual que su madre María, muy enamorada de su Punta Umbría de su alma, de sus hijos y de sus nietos y, además, muy trabajadora, pero tanto a ella como a él la vida se les acabó antes de la cuenta.

Él empezó a aprender sus primeras letras y números en el colegio Caracola, del que recuerda con mucho agrado a su maestro Rafael Aliaño. Luego pasó al colegio Virgen del Carmen, donde conoció a otros muy buenos maestros, entre los que destaca a Paco Rodríguez Cermeño, con el que más tarde volvería a encontrarse, ya que fue su jefe como concejal de Urbanismo y siempre se llevaron a las mil maravillas.

Antes se había marchado a Huelva a estudiar Formación Profesional en la rama de Delineación, obteniendo muy buenas notas, porque desde entonces ya se le daba muy bien el dibujo lineal y artístico. Pero como era muy inquieto y no podía estar parado, mientras encontraba trabajo estudió turismo y alternaba con trabajos eventuales. Lo mismo repartía pan, que trabajaba en chiringuitos de la playa y bares del centro de la localidad. Y en todos estos trabajos la gente lo recuerda como un chico muy eficiente, simpático y amable. Y por fin le salió un trabajo que le gustaba, fue de monitor en la Casa de la Cultura Municipal y aprendió mucho montando exposiciones, de pintura, fotografías y esculturas, bajo la dirección del recordado director Pedro Gil Mazo. a quien José Luis elogia constantemente.

Después de este primer contacto con la vida municipal pasó a los servicios técnicos, donde empieza a desarrollar su verdadera vocación y donde aún continúa, siendo un gran trabajador y muy querido y admirado por todos los que han sido sus jefes y compañeros. Tengo que reconocer que durante el tiempo que trabajamos juntos me enseñó mucho, ya que él es un gran experto en informática y en diseño asistido por ordenador y yo, por mis trabajos topográficos, he tenido que aprender mucho a lo largo de mi vida, pues durante mi carrera los dibujos y planos los realizábamos todos a mano, con tiralíneas, compases o bigoteras. Por eso tuve que “reciclarme” y en eso él me ayudó mucho. De hecho, a día de hoy si recurriendo mucho a él cada vez que necesito hacer algún diseño, por ejemplo, la portada de mis libros siempre se las encargo a él y causan admiración, tanto en la propia editorial como entre todos los lectores. Yo siempre digo que lo mejor de mis libros son las portadas, especialmente la de los últimos, “Gente de aquí y de allá” y “Gente de mi alma”, volúmenes 1 y 2. Él siempre me las diseña de forma altruista y nunca me quiere cobrar. Lo hace por amistad y porque le gusta. Y por eso hoy lo traigo a esta galería de personas relevantes de Punta Umbría. Primero porque se lo merece por todas las cualidades que reúne y segundo porque yo estaba siempre en deuda con él.

Se casó con Alicia, una mujer encantadora y buena que lo hace muy feliz, igual que sus dos hijos, a los que conozco desde que nacieron. El mayor, Mario, ya ha terminado la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y, además, ha conseguido aprobar el MIR, todo un lujo y un orgullo para sus padres. Igual que su hija, que también es muy buena estudiante y está preparando la selectividad para estudiar Psicología, que es su sueño.

Yo tengo muy buen recuerdo de todos mis compañeros y compañeras del ayuntamiento, donde estuve nada más y nada menos que 45 años ejerciendo en los servicios técnicos y he dejado a grandes amigos con los que he compartido toda mi vida funcionarial. Pero debo decir y, en eso estoy seguro de que coinciden todos, que posiblemente José Luis Maña es la mejor persona que ha pisado el ayuntamiento a lo largo de su historia. Por eso, me siento muy orgulloso de ser su amigo.