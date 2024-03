José Luis Barragán Baquero: El comienzo de la “movida” onubense

Recuerdo perfectamente a su padre, ya que le unía una buena amistad con él mío. Y de esa amistad surgió más tarde la de su hijo José Luis conmigo. Ambos, padre e hijo, se dedicaban a la misma profesión, peritos y tasadores de seguros.

Su padre era de Alicante y, de profesión, ingeniero técnico industrial. Vino a Huelva a trabajar en la puesta en marcha e instalación de la factoría de Campsa. Enseguida hizo amistades y le gustó vivir en nuestra ciudad. En una ocasión se fue con un buen amigo a las fiestas de la Virgen Coronada de Calañas y ambos salieron del pueblo ennoviados con dos primas, con la que al poco tiempo se casó. Su esposa Inés Baquero Marianas pronto sería la madre de nuestro amigo, sobre quien hoy estoy escribiendo porque he querido que forme parte de esta galería de personas que han hecho y hacen muchas cosas por nuestra tierra.

José Luis nació en Huelva en de octubre de 1962. Tiene una sola hermana y desde pequeños fueron muchas veces a pasar las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano a casa de su familia materna, a ese pueblo que, como dice el fandango, “ya no es Calañas, que es un segundo Madrid”.

José Luis siempre ha sido un gran emprendedor. Por eso, ya en su época de estudiante, junto a otros amigos, montó un bar en Huelva al que le pusieron de nombre “El Crápula”. Tuvieron tanto éxito, que la juventud se acumulaba en los alrededores de tal forma que impedían el normal paso del tráfico de vehículos. De hecho, ellos temieron que les fuesen a cerrar el negocio, porque además, en los pisos que había encima del bar vivían varias autoridades locales, entre ellos el que era alcalde de Huelva, José Antonio Marín Rite. Sin embargo, nunca llegaron a amonestarles y, mucho menos, a cerrarles el negocio.

Me dice José Luis que no hay un solo onubense que en la actualidad tenga entre 50 y 60 años y que no se haya tomado alguna copa en tan destacado bar. Y yo le digo que se queda corto, porque yo tengo algunos más y también me puedo incluir entre sus clientes de aquella época, porque además yo vivía en la calle de al lado.

Durante toda su vida ha tenido un amplio sentido de la solidaridad y del servicio a los demás. Por eso se metió en política desde muy joven, siendo presidente de Nuevas Generaciones del PP y, más tarde, durante 22 años, concejal en el Ayuntamiento de Huelva, primero en la oposición y luego cuando era alcalde Pedro Rodríguez, que ejerció de primer teniente alcalde, llevando, entre otras delegaciones, la de Tráfico e Infraestructuras, además de ser diputado provincial durante cuatro legislaturas.

Fueron aquellos años muy fructíferos para la ciudad, porque sufrió una gran transformación que todos elogiamos. Y para él aún más, porque mira por dónde, conoció a la que más tarde sería su esposa, Beatriz Martín Ovando, que unos años más tarde sería compañera mía en el Ayuntamiento de Punta Umbría. Y por cierto, tengo que decir que siempre trabajé muy a gusto con ella.

José Luis y Beatriz se casaron en 2002 y, pasados unos años, tuvieron una hija que ahora tiene 15 años y que es su gran pasión. Viviendo Bellavista, dependiente del municipio de Aljaraque, él encabezó una lista electoral independiente para formar parte del ayuntamiento aljaraqueño y en la actualidad es teniente de alcalde del equipo de gobierno de David Toscano, por lo que sigue compatibilizando su trabajo profesional con la política local.

Hoy sigo viendo a mi buen amigo, al menos cada dos meses, en una comida a la que asistimos desde hace tiempo en Trigueros, junto a un grupo de muy buenos y entrañables “Amigos del Mache”, donde además de comer, oímos con mucha atención a un ponente que nos habla de asuntos muy amenos e interesantes. De algunos miembros de este grupo ya he escrito en varias ocasiones y, posiblemente, lo haga más veces, porque son todos, sin excepción, unas personas encantadoras, como sin duda lo es José Luis.