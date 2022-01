Independientes Huelva señala que la proposición de Ley del Parlamento Andaluz reconoce los derechos de los agricultores

Independientes Huelva rechaza que se amplíen los regadíos onubenses. En este sentido, en un comunicado expresan que "la mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Lucena del Puerto (IPLUC Y PP),votará la semana que viene a favor de la moción en apoyo de la Proposición de Ley presentada en el Parlamento Andaluz para la mejora de la ordenación de los regadíos del Condado, registrada ayer por elGobierno andaluz".

Para Manolo Mora, alcalde de Lucena y presidente de IPLUC e Independientes Huelva, "la propuesta de la Proposición de Ley reconoce los derechos históricos al uso de estas tierras, con más de ochenta años de cultivo, y recoge las aspiraciones de sus vecinos y su Ayuntamiento, que no están dispuestos en modo alguno al abandono de sus explotaciones. En este sentido, recuerda que su Equipo de Gobierno presentó una petición de amparo ante el Parlamento Andaluz, el Defensor del Pueblo y otras instituciones en octubre de 2019 que recoge una propuesta similar e idéntica fórmula para la regularización de las explotaciones y los regadíos del Condado".

La fórmula presentada en modo alguno supone "una modificación sustancial del Plan de la Corona Norte, ni representa una ampliación de superficie, o una amnistía a las situaciones ilegales, sino el reconocimiento de errores históricos de catalogación y concepto cometidos en la etapa socialista al frente de la Junta, reconocidos y admitidos en cientos de ocasiones por la administración autonómica yobstinadamente desmentidos por la realidad física de las explotaciones y la propia documentación de los agricultores y los Ayuntamientos".

Las declaraciones primero del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, y del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en contra de esta mejora, "no pueden ser más desafortunadas y falaces, y contradicen sus propias declaraciones, y las de su partido, en aras a la solución al conflicto por ellos mismos alimentado. De esta tierra ambos desconocen todo, nuestra agricultura, nuestro esfuerzo y nuestra gente. Es cierto que no habrá ampliación de regadíos porque a día de hoy no hay agua superficial, pero no es menos cierto que ambos titulares son corresponsables de las carencias de previsión, planes e infraestructuras de esta provincia, y más en concreto de la falta de caudal del Túnel de San Silvestre, una obra vital para todos los sectores económicos provinciales y Doñana, que acabará eliminando a la larga todos los problemas de nuestro acuífero y su sobreexplotación", señalan desde la formación política.