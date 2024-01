Los alumnos del IES San Blas de Aracena protestan con pancartas y cascos por el estado del centro

El alumnado del Instituto de Educación Secundaria (IES) San Blas de Aracena ha decidido no entrar a clase en la mañana del lunes y provistos de pancartas y, algunos de ellos con cascos de obra, han protagonizado una protesta por el estado de deterioro que presenta el edificio.

Según han informado fuentes de los padres de alumnos del colegio, pese a que en un principio, la comunidad educativa estaba llamada a secundar una concentración a la hora del recreo, los alumnos, a primera hora, no han entrado al centro y se han manifestado por la arteria principal de la localidad, la Gran Vía.

Han portado pancartas en las que pueden leerse: "Queremos un futuro decente, no dirigentes incompetentes"; "Queremos acabar el curso, no acabar bajo los escombros"; "En el San Blas no nos vamos a callar, queremos ayuda" o "no queremos clases en ruina".

El alumnado tiene previsto entrar en el instituto a la hora del recreo para concentrarse junto a los edificios deteriorados.

La protesta se produce después de que el pasado viernes la dirección del centro tuviera que desalojar varias clases y estancias debido a que su estado se resintió después de las últimas lluvias registradas y condensar las clases en otro edificio del centro.

Se produjeron nuevos desprendimientos, que han afectado al edificio de primer ciclo, con cascotes de varios kilos de peso recogidos por alumnos y profesores. Desde la dirección y la comunidad educativa se ha lamentado que ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Aracena han realizado las obras necesarias de mantenimiento y reparaciones para evitar esta situación.

Por su parte la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, aseguró que el centro "durante décadas anteriores ha tenido una falta de mantenimiento importante" y que la Junta va a actuar "de manera urgente" para paliar la situación, aunque "los temas administrativos y los expedientes de obra llevan un tiempo". "Ya tenemos la financiación y haciendo un esfuerzo brutal vamos a acometer la obra y, si es necesario, en su momento acometeremos la reubicación de niños y docentes de la mejor manera posible para no perjudicar ni estorbar la jornada escolar", expresó en una entrevista en Canal Sur Radio.