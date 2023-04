Huelva coronará a los mejores aceites de oliva de la provincia

La II Feria Provincial del Aceite de Oliva de Huelva ya ha abierto sus puertas. Gibraleón acoge la segunda edición de la muestra en colaboración con el ayuntamiento de la localidad y organizada por el Servicio de Innovación Agrícola y Ganadera.

Tras el éxito alcanzado el año pasado en Beas, esta segunda edición se está celebrando este año en la localidad olontense los días 14 y 15 de abril, en una nave situada al lado del auditorio municipal, habilitada para albergar los 22 stands, pertenecientes a 17 empresas, en los que, además de aceites de oliva virgen extra, también hay lugar para productos como quesos, patés artesanos, vinos de la D.O.P. Condado de Huelva, productos de cosmética basada en el aceite y maquinaria agrícola.

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, junto a la alcaldesa de Gibraleón y vicepresidenta provincial, Lourdes Martín; el vicepresidente de Innovación Económica y Social, Juan Antonio García; la diputada territorial, Rosa Tirador; y el alcalde de Beas, Diego Lorenzo Becerril, han asistido este viernes a la apertura de la II Feria Provincial del Aceite de Oliva de Huelva

Durante la apertura de la feria, Limón ha agradecido a la alcaldesa “la colaboración, el interés y el esfuerzo del pueblo de Gibraleón a la hora de organizar esta segunda edición de la feria; un pueblo agricultor y olivarero, que tiene la inmensa suerte de contar con una Cooperativa, como es Nuestra Señora de la Oliva, con más de 60 años de antigüedad que, a través de sus más de 650 socios, recoge aceitunas de este municipio y de los alrededores”.

Como ha señalado la presidenta de la institución provincial, “Gibraleón ha sabido, con el esfuerzo de sus agricultores y el desvelo de las almazaras, llevar su aceite a los más altos reconocimientos en los estándares de calidad, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional; aceites que llevan el nombre de Huelva y de Gibraleón a los mejores escaparates nacionales de productos agroalimentarios”.

En este sentido, Limón ha subrayado que “si de algo estamos seguros es de que el aceite de oliva ya tiene presente en Huelva, pero sobre todo, tiene futuro; un aceite de excelencia que se suma al escaparate de Huelva, a la Marca Huelva, a ese Que sea de Huelva que venimos promocionando, convirtiéndose en un nuevo referente en nuestra gastronomía provincial”.

Para la presidenta de la Diputación “nuestro sector olivarero es de vital importancia en las zonas rurales, ya que permite un apoyo directo a nuestro territorio, eficiente, productivo, competitivo y sostenible, en el que el olivar y su cadena de valor se convierten en esenciales y, como prueba de ello, contamos con más de 20 almazaras distribuidas por nuestra provincia y un total de 35.710 hectáreas de olivar, que generan 280.000 jornales y más de 100 puestos de trabajo directos”.

Limón ha hecho hincapié en que “desde esta institución provincial, siempre estamos al lado de nuestros olivareros, pero especialmente en un año complicado como este, en el que el sector ha sufrido episodios de sequía que han afectado al cuajado, así como externalidades como la Guerra de Ucrania, que han comprometido seriamente la producción”.

La presidenta del ente provincial ha puesto de manifiesto “nuestro apoyo al sector con iniciativas como las jornadas de asistencia técnica, las ferias de Muestra de nuestros productos, la asistencia a ferias nacionales e internacionales, nuestra asistencia al Salón gourmet, la convocatoria del Premio al mejor AOVE de la provincia, nuestra adhesión a la Asociación Española de Municipios del Olivar (AEMO), los reconocimientos a los maestros y maestras de almazaras y, ahora, con esta II Feria Provincial”.

“Huelva, como provincia productora, tiene la tarea de promover la calidad como pilar básico para el desarrollo de nuestro sector oleícola, sin dejar de lado un factor tan importante para todos como es la salud, ya que sus propiedades nutricionales y cardiosaludables son cada vez más apreciadas en un mercado en el que los consumidores son más exigentes”, ha recordado la presidenta.

Galardones del IX Premio al Mejor AVOE provincial

Esta primera jornada de la feria ha acogido la entrega de los galardones correspondientes al IX Premio Diputación de Huelva al Mejor AOVE de la provincia, al igual que en la primera edición. En esta edición del certamen, el primer premio en la categoría de Gran Producción ha recaído en la Sociedad Cooperativa Andaluza Ntra. Sra. del Reposo (Candón); la mención especial a la categoría Gran Producción para la Coop. Del Campo San Bartolomé So. Coop. Andaluza (Olibeas); el primer premio en la categoría Pequeña Producción para la Soc. Coop. And. Ntra. Sra. de la Oliva (Oleodiel), con mención especial en esta categoría de Pequeña Producción paa la Coop. Del Campo San Bartolomé So. Coop. Andaluza (Olibeas).

En cuanto a Producción Ecológica, el primer premio ha sido para la Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de la Oliva, de Gibraleón; el premio extraordinario al Mejor Verdial, para la Coop. Del Campo San Bartolomé So. Coop. Andaluza (Olibeas); el premio extraordinario al Mejor Picual para la Almazara Ecológica de Encinasola S.L.; el premio extraordinario al Mejor Arbequino para la Coop. Del Campo San Bartolomé So. Coop. Andaluza (Olibeas); y la distinción especial al Mejor Packaging de Aceite de Oliva Virgen Extra para la Almazara Quintero Mora.

Programa de la II Feria Provincial del Aceite

Este sábado, 15 de abril, a las 10:00, se servirá un desayuno Molinero. A las 11:00, se procederá a la apertura del Recinto Comercial. A partir de las 11:30, tendrá lugar la ponencia AOVE: El nuevo ingrediente cosmético, por Cosméticaolivo. A las 12:30, habrá una cata internacional de aceite dirigida, seguida del show cooking El AOVE en el chocolate. Amenizarán la jornada actividades infantiles y la actuación musical de Palo Dulce.