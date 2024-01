La compañía Guillermo Weickert hará un ensayo abierto de 'Atmósferas 3.0' en Punta Umbría

La compañía Guillermo Weickert está realizando una residencia artística en el Teatro del Mar de Punta Umbría, del 8 al 12 de enero, con los ensayos del proyecto Luz sobre las cosas que se presentará en el Teatro Central de Sevilla el próximo 26 y 27 de enero.

La compañía realizará un ensayo abierto del espectáculo Atmósferas 3.0: La temperatura de las cosas el viernes 12 de enero, en el Teatro del Mar, a las 12:00. La entrada es gratuita. En esta ocasión, el reconocido coreógrafo se cuestiona sobre aquello que le mueve y conmueve, sobre su propio lenguaje escénico.

La Compañía Guillermo Weickert vincula su trabajo creativo en 2007 con la labor de producción de EL Mandaíto, una empresa de reconocido prestigio y sólida trayectoria para ofrecer la plataforma a sus producciones arriesgadas y reconocidas por el público y la crítica entre las que destacan Sorrow, Días Pasan Cosas, Contra Ruidos y Vibraciones, Go With The Flow, Life is not… con las que han visitado festivales y programaciones nacionales e internacionales de danza como Tanec Praga, Escena Contemporánea, Festival de Otoño de Madrid, Grec de Barcelona, Box Nova en el C.C. de Belém en Lisboa, y que han sido galardonadas con premios como los de la Asociación de Profesionales de la danza de Andalucía o el Maximino de Honor.